Digitális állampolgárság: a program már a spájzban van – szombattól letölthető a mobilapplikáció

Mindjárt itt az idő: május 18-tól, azaz szombattól letölthető Digitális Állampolgárság Program (DÁP) mobilapplikációja, szeptembertől pedig élesedhet a digitális személyi igazolvány.

A gyakorlatban is beindul a Digitális Állampolgárság Program: hétvégétől letölthető a mobilapplikáció / Fotó: Shutterstock

A DÁP-appot az Apple App Store-jából és a Google Playből is le lehet majd tölteni: ez lesz az első kézzel fogható lépése a projektnek.

Az egész programról még tavaly november 10-én tartott sajtótájékoztatót Rogán Antal, a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter, december 22-én pedig megjelent a Magyar Közlönyben a digitális államról szóló új törvény. Ebben is szerepel:

a tesztüzem 2024 szeptemberében indul majd, 2025-től jön a teljes működés, 2026-ra pedig kiteljesedik a rendszer.

Most tehát amolyan nulladik lépés következik: a mobilapplikáció.

Tényleg elkezdődik a digitális állampolgárság

A hivatalos megfogalmazás szerint „a DÁP-mobilalkalmazás a Digitális Állampolgárság Program kulcsa. Az alkalmazással egyre több szolgáltatást vehetsz igénybe egyszerűen, gyorsan és kényelmesen a telefonodról.”

A digitális állampolgárságnak három alapfeltétele van:

személyazonosító okmány,

14 év feletti életkor,

megfelelő okostelefon.

Ha akarjuk, minden adatunk átköltözik a felhőbe / Fotó: Shutterstock

Magához a DÁP-hoz pedig május 21-től, keddtől lehet csatlakozni, aminek a hivatalos tájékoztató szerint a következők a lépései.

Ellenőrizzük, megfelelő-e a telefonunk. Töltsük le az appot, majd engedélyezzük a biometrikus azonosítást, az értesítéseket és a kamera használatát.

A teljes program során egyszer, de el kell látogatni egy kormányablakba, ahol ellenőrzik a személyazonosságot, és fel lehet kerülni a várólistára. Ide vinni kell azt a mobilinternettel ellátott mobilt, amelyre feltelepítettük az appot, illetve személyi igazolványt, jogosítványt vagy útlevelet, illetve lakcímkártyát. (Később majd tisztán digitálisan is lehet majd regisztrálni.)

Figyelni a mobil értesítéseit, mert üzenet érkezik, ha aktiválható a digitális állampolgárság.

És a plusz egy, hogy mindezek után valóban aktiválni kell a digitális állampolgárságot.

Mindezek után persze adja magát a kérdés, hogy mi értelme az egésznek?

Időpontfoglalás és erkölcsi bizonyítvány már az appból

Elvileg számos előnnyel kecsegtet a DÁP. A 2024 őszére, azaz idén szeptemberre ígért tesztüzemben először a digitális személyi igazolvány, illetve jogosítvány valósul meg, másképpen ezek fizikai kártyái helyett egy-egy QR-kóddal is igazolhatjuk a meglétüket, a személyazonosságunkat.

Egy helyen, a DÁP-appban lesz továbbá az összes adatunk: személyesek, az okmányainkhoz, illetve járműveinkhez tartozók,

amiket ráadásul egyszerűen, az appból lehet továbbítani bárkinek, ha ügyet kell intézni. QR-kóddal be lehet majd jelentkezni az állami digitális felületekre is, digitális aláírásra is alkalmas az app, és lehet belőle például időpontot foglalni kormányablakba vagy erkölcsi bizonyítványt igényelni.

Ez pedig a 2025-ös és 2026-ös menetterv:

Mindehhez fontos megjegyzés, hogy az egész DÁP-ban való részvétel önkéntes döntésen alapul, azaz nem kötelező benne a részvétel, mindenki maga határozhatja el, hogy szeretné-e így kezelni és kezeltetni az adatait.

Ehhez a kormány hozzátette, hogy PKI, azaz nyilvános kulcsú infrastruktúra segítségével biztosítja a kommunikáció titkosítását, az azonosítást és a hitelesítést, továbbá az azonosítás és az adatvédelem során