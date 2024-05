Dohányzás: minden újfajta termék káros – egyre több nő cigarettázik

A dohányzásról való leszokás támogatásának lehetőségeit, az alternatív dohánytermékek veszélyeit és az új, leszokást segítő gyógyszeres terápiát is összefoglaló, közelmúltban frissített egészségügyi szakmai irányelv újdonságait mutatták be szakértők csütörtökön. Kiemelték: a szakértő tanácsadás és a gyógyszeres terápiák megismertetése előrelépést jelenthet a leszokást választók támogatásában. Az eljtisztatudovel.hu weboldalon a tanácsadásban egyre nagyobb szerepet vállaló hazai egészségfejlesztési irodák elérhetőségei is megtalálhatók.

Dohányzás: a férfiak körében csökkent, a nők körében emelkedett a dohányzók aránya Magyarországon / Fotó: Shutterstock

Bogos Krisztina, az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet főigazgató főorvosa kifejtette, hazánk a Felnőtt dohányzás felmérés 2019-es adatai szerint az európai középmezőnyben helyezkedik el: a felnőttek mintegy harmada, 29 százaléka dohányzik, ebből a férfiak 34 százalékot, a nők 25 százalékot tettek ki. Pozitív, hogy a 2000–2019 közötti időszakot tekintve kevesebb magyar férfi gyújtott rá rendszeresen, ezt a kedvező trendet árnyalja a női dohányzók emelkedő száma: sajnos ma már minden negyedik magyar nő dohányzó.

Alternatív dohánytermékek: hamis biztonság, új kockázatok

Fényes Márta tüdőgyógyász szakorvos és leszokástámogató szakember, az Országos Dohányzás Leszokást Támogató Módszertani Központ szakmai tanácsadója úgy fogalmazott: aggasztó tendencia, hogy miközben a hagyományos dohánytermékek fogyasztása Magyarországon nem az elvárható ütemben csökken, az új típusú dohány- és nikotintartalmú élvezeti termékek fogyasztása világszerte, így hazánkban is gyorsan terjed. Ez utóbbiak ugyanis hosszú távon nem csökkentik, hanem növelik a dohányzók számát, hiszen bizonyítottan növelik a rászokás kockázatát – fűzte hozzá. A 2019-es hazai felmérés idején a lakosságnak még csak 2 százaléka fogyasztott ilyen termékeket, de az egy évvel később készült Eurobarométer adatai szerint ez az arány már 9 százalékra nőtt.

Érzékelhető trend, hogy az e-cigaretta elterjedését követő évekhez képest a készüléket az elmúlt pár évben mind nagyobb számban választják azok, akik átszoktak a hagyományos cigarettáról, akik leszokási szándékkal használják, valamint a korábban nem dohányzó fiatalok is.

A szakértő megjegyezte: széles körben terjedő tévhit, hogy az alternatív termékekre való átszokással a leszokás „meg is van oldva”. Társadalmi szintű tisztázást igényel a dohányzásról (dohány- és nikotintartalmú termékekről) való leszokás, illetve az átszokás fogalma. A frissített szakmai anyagból ugyanis az is kiderül, bizonyítékok támasztják alá:

az e-cigaretta és a hevített dohánytermékek is káros hatással vannak az érrendszerre, a légutakra és az immunrendszerre,

az e-cigaretta növeli a nikotinmérgezés, az aeroszol belélegzéséből származó toxicitás, az égési sérülések, a tüdőszövet-károsodás veszélyét,

a fiataloknál növeli a dohányzásra rászokás és a nikotinfüggőség kialakulásának kockázatát.

Rengeteg a tévhit

„Sok a korrigálandó tévhit az e-cigarettával kapcsolatban. Sokan még mindig úgy vélik, hogy ártalmatlan, miközben egyre több egészségkárosító következményére derül fény” – hívta fel a figyelmet Fényes Márta.

A szakértő rámutatott:

Az e-cigaretta folyadékából egyrészt számos összetevő változatlanul kerül a belélegzett aeroszolba, így a légutakba. Másrészt a magas hőmérséklet hatására az összetevők lebomlanak, átalakulnak, és mérgező – többek között rákkeltő, nyálkahártya-irritáló, tüdőszövet-károsító, oxidatív stresszt okozó és krónikus gyulladásos kórkép kialakulását elősegítő – vegyületek jönnek létre.

Dohányfüstnek minősül

A hevített dohánytermékek a hagyományos cigarettához hasonlóan károsítják a tüdőt, az ér- és az immunrendszert. Az eszköz által előállított és a légutakba kerülő vegyületek közül sok olyan illékony szerves vegyület (VOC), policiklusos aromás szénhidrogén (PAH) és szervetlen vegyület is előfordul a képződő aeroszolban, amely a hagyományos cigaretta füstjében is megtalálható, ezért dohányfüstnek minősül. Az ízesítő adalékanyagaiból és az oldószerből pedig hevítés hatására mérgező vegyületek képződhetnek (például formaldehid, acetaldehid, akrolein). Sokan a hagyományos dohánytermékről való leszokás miatt váltanak az ártalmatlanabbnak vélt alternatívákra, de nem bizonyított, hogy használatukkal csökkenthető az egészségkárosodás kockázata.

Pár hét nikotintartalmú termék alkalmi használata után már jelentkezhetnek a nikotinfüggőség jelei, rendszeres használata pedig igazoltan növeli a hagyományos cigarettára való rászokás valószínűségét.

Leszokás: szakértő segítséggel könnyebb!

Az irányelv szerint pozitív trend, hogy Magyarországon az elmúlt több mint húsz évben nőtt a leszokási kedv: 2019-ben a 18 év feletti dohányzóknak több mint a fele (54 százalék) legalább egyszer már megpróbálta letenni a cigarettát.

A megkérdezettek döntő többsége (78 százalék) nem vett, illetve nem venne igénybe segítséget a leszokáshoz, kis részük viszont igényelné ehhez a külső támogatást. Figyelmet érdemel, hogy a dohányzók mindössze 2 százaléka kérte szakember segítségét, hogy leszokjon a dohányzásról. Ezek a felmérési adatok arra utalnak, hogy társadalmi szintű tájékoztatás szükséges az elérhető, hatékony leszokástámogató lehetőségekről az érintettek, illetve az egészségügyi ellátórendszer különböző szintjei felé is.

„Ebben a folyamatban a hazai egészségfejlesztési irodahálózat (EFI) leszokást támogató szakembereinek a területi ellátásban már most is jelentős szerepük van, de már egy tájékozott háziorvos is kézzelfogható segítséget nyújthat az érintetteknek” – hangsúlyozta Hepfné Nagy Hajnalka, a kaposvári EFI leszokástámogató tanácsadója. Kiemelte, hogy a gyógyszeres leszokástámogatás gyakran még az egészségügyi dolgozók számára is ismeretlen módszer.

Leszokás két lépcsőben

A hatékony segítséghez az kell, hogy az egészségügyi szakemberek is tisztában legyenek a leszokástámogatás lépéseivel és lehetőségeivel. A leszokástámogatás intézményi gyakorlata kétszintű.

Első szintje a dohányzás rövid és hosszú távú veszélyeire figyelmeztető, a személyre szabott megoldási lehetőségekről – a megfelelő gyógyszeres terápiáról és/vagy pszichés támogatásról – szóló beszélgetés, az úgynevezett minimálintervenció.

A második szint az intenzív leszokástámogatás: olyan, szakember által vezetett, több alkalomból álló program, amelynek célja a leszokásban motivált dohányzó proaktív segítése viselkedésterápiával és gyógyszeres támogatással.

Ingyenes telefonos leszokástámogató segítség is kérhető 06-80-442-044-es és a 06-80-200-493-as zöld számon.

Gyógyszerrel könnyebb!

A szakértők elmondták: az erősen függő dohányzók általában nem tudnak kiegészítő gyógyszeres kezelés nélkül leszokni a cigarettáról. Nekik segíthet a nikotinpótló terápia (tapasz, rágó), illetve a nikotint nem tartalmazó, célzott receptköteles gyógyszeres kezelés, amelyet bármely orvos – akár a háziorvos is – javasolhat és felírhat.

A friss irányelv rámutat: bizonyított, hogy a leszokás sikeressége növelhető a módszerek kombinációjával, vagyis a tanácsadás mellett hatékonyan alkalmazható a gyógyszeres kezelés, ami fél-egy éves követést értékelve megkétszerezheti a pszichés támogatás hatását, sőt az első három hónapban ez az arány még ennél is magasabb lehet.

A vényköteles hatóanyagú gyógyszerek segítségével ugyanis a nikotin hatása módosul a szervezetben, és a lecsengő nikotinhatás mellett a rágyújtás élménye és a sóvárgás is elmarad. A nikotinmegvonási tünetek elmaradásával az első dohány- és nikotinmentes heteket a visszaesés veszélye nélkül élheti meg az érintett, ami megalapozhatja a tartós leszokást.

