Egy hét maradt az szja-bevallások leadásáig – mutatjuk, mire kell figyelni

Az idei évben a május 20-ra eső pünkösdi ünnep miatt kissé módosult a személyijövedelemadó- (szja) bevallások leadásának határideje. Az adózók május 21-ig módosíthatják, nyújthatják be a tavalyi adóévre vonatkozó szja-bevallásukat a Nemzeti és Vámhivatalnak (NAV). Az adóhatóság által elkészített tervezetek március 15. óta online elérhetők, azonban akinek szükséges, május 21-éig a ügyfélszolgálatain személyesen is kérheti az adóbevallási tervezetük kinyomtatását is – emelte ki Bagdi Lajos adószakértő a Mandinernek.

Május 21. az szja-bevallás idei határideje / Fotó: Szendi Péter

Sok esetben abból sincs probléma, ha valaki elfelejti az adóbevallását, a NAV által elkészített tervezet ugyanis a határidőt lejárta után automatikusan érvényes bevallássá válik. A Niveus Consulting Group adótanácsadója szerint azonban az egyes adókedvezmények ellenőrzése szempontjából mindenképpen ajánlott átnézni a bevallástervezetet még azoknak is, akik kizárólag magyar munkáltatótól vagy kifizetőtől származó és Magyarországon adóztatható jövedelmet szereztek.

Idén is vannak szja-kedvezmények

A tavalyi adóévre vonatkozóan az alábbi adóalap-kedvezmények érvényesíthetők az szja-t illetően, amelyek az adóalapból a következő sorrendben vonhatók le:

négy vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezménye

25 év alatti fiatalok kedvezménye

30 év alatti anyák kedvezménye

személyi kedvezmény

első házasok kedvezménye

családi kedvezmény

Nemcsak a magánszemélyek esetében ketyeg május 21-ig az óra. Az egyéni vállalkozók, a mezőgazdasági őstermelők és az áfafizetésre kötelezett adószámos magánszemélyek is felhasználhatják a NAV által készített bevallási tervezetet, ám bevallási tervezetük a közreműködésük nélkül a bevallási határidő letelte után nem válik automatikusan adóbevallássá. Esetükben a tervezetet beküldés előtt ki kell egészíteni a tavaly szerzett jövedelmek adataival. Jó tudni,

ha egy mezőgazdasági őstermelő e tevékenységből származó bevétele tavaly nem haladta meg az 1 millió 392 ezer forintot, akkor az őstermelői tevékenységéből származó bevételéből nem kell sem jövedelmet megállapítania, sem bevallást beadnia.

Azoknak az egyéni vállalkozóknak, őstermelőknek és az áfás magánszemélyeknek, akik eddig elmulasztják a módosítást, kiegészítést, vagy saját maguk nem készítenek, és nyújtanak be szja-bevallást, a NAV tizenöt napos határidővel felhívja a figyelmét a hiánypótlásra.

Az 1+1 százalék határideje is lejár

Természetesen az idei évben is lehet rendelkezni a személyi jövedelemadó 1+1 százalékáról. Az adózók döntése alapján az összevont adóalap után befizetett személyi jövedelemadójuk 1 százalékát felajánlhatják egy regisztrált civil szervezetnek, további egy százalékát pedig egy technikai számos vallási közösségnek vagy a kiemelt költségvetési előirányzatnak, amely idén a Nemzeti Tehetség Program. A felajánlásról elektronikusan vagy papíron is lehet rendelkezni a bevallással együtt vagy akár külön is május 21-ig, amely határidő jogvesztő.