Az erőmű-beruházás húzza a paksi tömegközlekedést

Az elmúlt őszre készültek el Paks tömegközlekedés-fejlesztési tervei, amelyekben egyebek mellett új zöldüzemű buszok beszerzése, valamint korszerű utastájékoztatási rendszer kiépítése is szerepel. A tervek megvalósításához az Integrált közlekedésfejlesztési operatív program (IKOP) pályázatból igyekeznek forrást szerezni. Az utastájékoztatási rendszer modernizálásáról nemrégiben írt lapunk, ezúttal a járműpark bővítéséről kérdeztük Tavi Tamást, a helyi tömegközlekedésért felelős társaság ügyvezetőjét.

A paksi tömegközlekedést több mint három éve állították át elektromos járművekre / Fotó: Molnár Gyula / Mediaworks

Szaporodó utasszám miatt bővülő járműpark

A paksi tömegközelekedés jókora fejlődésen ment keresztül az elmúlt években: a helyi közlekedési társaság 2021 elejétől – Magyarországon elsőként – kizárólag elektromos járművekkel látja el feladatát a városban. A Paksi Közlekedési Kft. a jövőben az említett fejlesztési tervben is szereplő mértékben, egyelőre 15 új elektromos busszal szeretné bővíteni a járműparkot – számolt be Tavi Tamás, a Paksi Közlekedési Kft. ügyvezető igazgatója.

Mint mondta, a további fejlesztésekre azért is van szükség, mivel az atomerőmű bővítéséhez kapcsolódóan több ezer dolgozó megjelenése várható a közeljövőben, akik Paks belterületén vagy környékén lesznek elszállásolva. Az ő munkába járásukat a város feladata lehetőség szerint tömegközlekedésre építve megoldani, az ehhez szükséges szállítási feladatokra kiírt közbeszerzési eljáráson szeretne sikeresen szerepelni, és ebben a személyszállítási feladatban részt venni a paksi közlekedési cég.

Csúcstechnológiát teszteltek

A járműpark bővítéséhez kapcsolódóan az elmúlt években több alkalommal teszteltek elektromos, sőt az elmúlt év elején egy hidrogén-üzemanyagcellás autóbuszt is Pakson. Tavi Tamás elmondta, hogy igyekeznek minél több új eszközt, különféle márkákat kipróbálni. Szerinte szerencsére ma Magyarországon legalább öt-hat olyan elektromosbusz-típust is forgalmaznak, amely 2025-re előkészített csúcstechnológiával rendelkezik.

Paksra legutóbb márciusban érkezett az Iveco legújabb fejlesztésű, elővárosi közlekedéshez tervezett elektromos járműve, amely a legkorszerűbb akkutechnológiával, vezetést segítő eszközökkel is rendelkezik, és igen jó fogyasztási adatokkal bír. „Tapasztalataink alapján optimális esetben akár két napot, mintegy 500 kilométeres távot is végig tudott vinni egyetlen töltéssel városi, üzemszerű forgalom mellett” – számolt be a közlekedési cég ügyvezetője, akitől megtudtuk: ezúttal nem csupán az említett autóbuszt, hanem immár a várost a Paksi Atomerőművel összekötő vonalat is tesztelték.

Tömegközlekedéssel kapcsolnák be az atomerőművet a város vérkeringésébe

Megállapították: már most igény van arra, hogy az atomerőmű bekerüljön a város vérkeringésébe, ilyen módon is.

Kiemelt célunk, hogy a városban élők a zöldenergiát termelő egységhez kizárólag károsanyag-kibocsátástól mentes zöldjáratokkal tudjanak eljutni dolgozni

– jelezte.

Mint mondta, a következő buszbeszerzésük immár ezt az irányt célozza meg, ennek eredményeként egész nap menetrendszerű járatok közlekednének majd a város és az erőmű között, kiváltva ezzel a gépkocsi-közlekedést ezen a vonalon is. A következő tesztüzem ezen a héten szerdán indul: ezúttal a BYD Komáromban gyártott elektromos busza rója majd a paksi utcákat egy héten keresztül.

A tesztek végeztével, a tapasztalatokat összegezve, a tervek szerint 2025 végéig történhet meg a járművek beszerzése

– tudtuk meg.

Ám nemcsak az elektromosjármű-park bővítése iránt nyitottak helyben: a tömegközlekedés-fejlesztési tervekben szerepel hidrogén-üzemanyagcellás autóbusz beszerzése is. Ilyen, hidrogénből előállított elektromos árammal működő járatokkal az ügyvezető szerint leghamarabb 2026-tól találkozhatunk a paksi utakon.