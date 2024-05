Évente félmillió is maradhat a lakásvásárlók, -felújítók zsebében

Rámozdultak az új ingatlanokra a lakáshitelesek, a felújítások még nem indultak be Megugrott az új ingatlan vásárlására igényelt lakáshitelek aránya az idei első negyedévben – derül ki a jegybank adataiból. A változáshoz a CSOK Plusz januári megjelenése is hozzájárulhatott. Felújítási céllal viszont még alig vesznek fel lakáshitelt a magyarok, ám itt is jöhet változás.