Fizetés: már nemcsak havi, hanem heti, vagy még sűrűbb utalás is kérhető – persze csak időarányos mértékben

Már nemcsak havi, hanem heti vagy még kisebb bontásban is lehet fizetést kérni, amihez készült különleges könyvelőszoftver is. A megoldás a munkáltatóknak is jó lehet.

Immár időarányos, kisebb részletekben is érkezhet a fizetés / Fotó: Shutterstock

Az Automatikus Munkabérelőleg Rendszer, röviden AMBER a MagNet Faktor a Kulcs-Soft együttműködésében jött létre, és általa a bérszámfejtő szoftvert használó cégek alkalmazottai gyorsan és egyszerűen juthatnak a már ledolgozott munkanapok után járó fizetésükhöz. Egyúttal a vállalkozások adminisztratív terhei csökkennek, a bérfizetés pedig rugalmassá válik.

A szolgáltatást igénybe vevő vállalkozások likviditását sem érinti kedvezőtlenül a munkabérelőleg automatikus átutalása, mert az előlegeket meghatározott keretösszeg alapján előfinanszírozzuk

– mondta Major-Maróthy Zsolt, a MagNet Faktor Zrt. társalapítója.

Bármikor hozzáférhető a rendszer

A munkáltatók első lépésként szerződnek a MagNet Faktorral, ebben a szerződésben határozzák meg a limitet, amelynek erejéig a cég munkavállalói munkabérelőleget hívhatnak le. Az alkalmazottak mindig csak a már ledolgozott fizetésükhöz férnek hozzá, így nem adósodnak el, és az esetleges túlköltekezésnek is gátat szabhat a rendszer.

A munkáltatók is jól járhatnak az újítással / Fotó: Shutterstock

A vállalkozások számára jelentős adminisztrációs könnyebbséget jelent, hogy a rendszer automatikus, időarányosan kalkulálja a lehívható pénzösszeget, amely tovább kontrollálható. Az egész rendszer pedig bármikor elérhető okos eszközökről, és valós idejű átutalást tesz lehetővé.

Az AMBER felületén látszik a munkáltatói aktuális szabad keret és az pillanatnyi megelőlegezett összeg, valamint a lehívások részletezése.

Ezzel folyamatosan monitorozható a szolgáltatás, miközben a munkavállalók bármely napszakban, percek alatt hozzáférhetnek a már ledolgozott munkaórák utáni bérükhöz, munkabérelőleg formájában.

Gyakrabban jöhet a fizetés – pontosabban az időarányos része

A legnagyobb könnyebbséget az okozhatja, hogy a dolgozók egyéni igényeiknek megfelelően, akár hetente vagy még gyakrabban hozzájuthatnak a bérükhöz kamat- és adómentesen, ezáltal nagyobb lehet a mozgásterük váratlan kiadások fedezésére, vagy akár a napi szintű tervezés fölötti kontroll megőrzésében.

Az AMBER egyszerű implementálását követően egyénileg, vagy csoportos importálással rögzíthetik a munkavállalókat az alkalmazásban, valamint beállíthatják a dolgozók által lehívható bérszázalékot is

– ismertette a rendszert Nikosz Kalaidzisz, a Kulcs-Soft Nyrt. fejlesztési- és ügyfélszolgálati vezetője.