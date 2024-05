Havonta átlagosan 80 ezer forintot tesz félre az, aki rendszeresen ügyel a magtakarításaira – derült ki az MBH Bank reprezentatív kutatásából. A felmérés szerint a magyar lakosság 48 százaléka csak alkalmanként tud pénzt félre tenni.

Átlagosan 80 ezer forintot tesznek félre havonta a magyarok / Fotó: Shutterstock

A megtakarítások hazánkban elsősorban azt szolgálják, hogy legyen egy biztos helyen lévő tartalék, amelyhez később hozzá lehet nyúlni – olvasható a bank jelentésében. Emellett az utóbbi években tapasztalt magas inflációs környezet fontossá tette a hozamokat is.

A megtakarítások között életkor szerint nagy a differencia. A többség 100 ezer forint alatt tesz félre havonta, a legtöbb pénzt pedig a 35–44 éves korosztály tudja megtakarítani. Őket a 25–34 éves korcsoport követi, az MBH Bank szerint ez azt jelenti, hogy már fiatalabb korban is fontossá válik a pénzügyi tudatosság.

A megtakarítók 37 százaléka a fizetés megérkezését követően azonnal félreteszi az elkülöníteni szándékozott összeget, a havonta megtakarítóknak pedig a 65 százaléka. A válaszadók 33 százaléka akkor fekteti be a megtakarított összeget, amikor a havi jövedelemből összegyűlik akkora összeg, amit már érdemesnek tart a befektetésre.

A megtakarítási formákat illetően az látszik, hogy a 800 ezer forint alatti havi jövedelemmel rendelkezők jelentős része, 42 százaléka még mindig lekötés nélkül, folyószámlán tartja a megtakarítását,

ugyanakkor a készpénz (33 százalék) sem vesztett népszerűségéből, és az állampapír (24 százalék) is tartja dobogós helyét. Erősödik a lakosság érdeklődése a kriptovaluták és az NFT-k iránt, a válaszadók 10 százaléka jelölte meg ezeket jelenlegi megtakarítási eszközeként.

Mire spórolnak a magyarok?

A megtakarítások esetében a legfontosabb cél a biztonsági tartalék képzése, valamint a váratlan kiadások fedezése és a családtagokról való gondoskodás. Ehhez a legtöbben olyan terméket keresnek, ami bizonyos feltételek mellett rugalmasan felszabadítható, ugyanakkor értékálló. Egy befektetési termékkel kapcsolatban a likviditás mellett a reálhozam elérése is kiemelt szempont, illetve a személyre szabható megoldást (rugalmasan állíthatják be, hogy mikor, mekkora összeget tesznek félre) is nagyra értékelik a megtakarítással rendelkezők.