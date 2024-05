Gerendai Károly arra buzdítja az éttermeket, hogy a saját szemetükkel törődjenek

Döbbenetes mennyiségű szemetet és veszélyes hulladékot termel a vendéglátóipar: egy átlagos budapesti szállodából napi 150-400 kilogrammnyi moslék, 900-1000 adag étel kerül a kukába, miközben egy közepes méretű étterem napi 30 kilónyi moslékot halmoz fel. A pazarlás óriási, de igaz ez a vendéglátás környezeti lábnyomára is az elhasznált kemikáliák, nem lebomló szervetlen hulladékok miatt. A fenntarthatóság ugyanakkor friss téma, a Z generáció és a még fiatalabbak számára fontos szempont és elvárás is a wow-faktor mellett. Jövő héten ráadásul az is kiderül, melyek Magyarország legjobb éttermei.

2024.05.29. 16:44 | Szerző: Sándor Tünde

Jövő héten adják át az Év étterme díjakat. Az idén 20 éves, a régióban páratlan gasztronómiai kiadvány, a Dining Guide és az első Michelin-csillagos magyar étterem, a Costes Downtown sajtótájékoztatóján erről, de leginkább a fenntarthatóságról volt szó. Gerendai Károly beszédét Juhász András, Herczeg Zoltán és Mautner Zsófia hallgatja / Fotó: Sándor Tünde / Világgazdaság Trendi lett fenntartható magatartással gondolkodni az éttermek között, amire nagy szükség volt, hiszen döbbenetes mennyiségű szemetet és veszélyes hulladékot termel a vendéglátóipar, miközben

könnyen, különösebb ráfordítás nélkül lehet tenni a környezeti lábnyom csökkentéséért. Mit vár el a Z generáció és a fiatalabbak? Az új generációs vendégkör és a fiatal vállalkozók számára ugyancsak hangsúlyos téma a fenntarthatóság. A Z generáció ugyanis mást vár el egy étteremtől, mint az előző korosztályok. Tagjai már nemcsak jót akarnak enni, hanem élményeket keresnek a gasztronómiában, illetve az utazások és a kulturális programok során egyaránt. A Dining Guide első online főszerkesztője, Mautner Zsófia szerint 2007–2008-ban indult el a változás a magyar gasztronómiában, amit a 2016-os Bocuse d’Or Budapesten megrendezett európai döntője felgyorsított, amikor a nemzetközi figyelem középpontjába került Magyarország. Mi változott az elmúlt húsz évben? Ahogy arra a szakértők rámutattak: az elmúlt két évtizedben többek között elterjedt a közösségi média,

átalakult a magyar konyha,

felnőtt egy új étterem-tulajdonosi és fogyasztói kör is, miközben

új generációs séfek jelentek meg, a korábbitól merőben eltérő motivációval. A gasztronómiai megújulási folyamatról Herczeg Zoltán, a Dining Guide felelős kiadója, gasztronómiai tanácsadó beszélt. Úgy fogalmazott, hogy a gasztroforradalommal elindult változás ellenforradalomba csapott át. A mintegy 50 ezer hazai vendéglátóhely közül ugyanis körülbelül 500 felel meg az étteremkritikusok elvárásainak. Műanyag helyett üvegpohár az éttermekben – ez sem mindegy / Fotó: Shutterstock Előremutató éttermeket keresnek A magyar éttermek nagy része benne ragadt a 20-30 évvel ezelőtti állapotokban – mutatott rá Herczeg Zoltán, hangsúlyozva: nagyon sok korszak és kezdeményezés határozta meg a hazai vendéglátást. Minden világtrend megjelent nálunk, és megrángatta a magyar konyhát, miközben feltűntek a progresszív képviselők is. A kortárs magyar vendéglátás identitása ezért most van csak igazán megszületőben. Ugyanakkor az is igaz, hogy nagyon sok jó étterem van Magyarországon, a Michelin Guide ezekből 80-at emel ki, miközben 200-300 is benne lehetne. Az étteremkritikusok 2010-ig az alapanyag minőségét, a helyes technológia ismeretét és a felkészültséget figyelték, de a konyha és az étterem személyisége is fókuszban volt. Brutális mennyiségű moslékot termelnek az éttermek / Fotó: Shutterstock Néhány éve azonban megjelent a wow-faktor a Michelin és a Dining Guide értékelésében is, amelyek jól letérképezik a folyamatokat, ami a világban zajlik. A megkérdezett magyar éttermek 63 százaléka érzi úgy, hogy fenntartható, az új generáció tehát nagyon motivált, a jövőbe vetett hite mozgatja. Látni azt is, hogy a szállodák lecserélték a műanyag, eldobható üvegeket, a világ jobb részein egyre többet tesznek a környezet védelméért. Elhangzott az is, hogy idén először a Dining Guide háromórás tanácsadást biztosít a kiadványában szereplő valamennyi étteremnek. Vállalkozóként a vendéglátásban fontos a fenntarthatósági szempontokat figyelembe venni a fogyasztók megtartása érdekében – jegyezte meg Gerendai Károly, az első Michelin-csillagos magyar éttermet is működtető Costes Group alapító tulajdonosa. Nem titkolta, nagyon nagy a karbonlábnyoma az iparágnak, pedig rengeteg elérhető megoldás létezik a csökkentésére. A szakértők kitértek arra is, hogy fontos az alapanyagok lokális beszerzése. Az ugyanis ellentmondás, hogy miközben ez helyben történik, a világ minden tájáról odarepülnek enni az emberek. Van honnan, és van miből lefaragni Juhász András, a Bibo szakmai igazgatója szerint az elmúlt 10-13 év sokkal közelebb vitte a vendéglátást és a felhasználókat a fenntarthatósághoz. Felgyorsultak azok a fejlesztések és innovációk, amelyek ezt szolgálják. Fontos lépés, hogy a hazai vendégeket is meg tudja szólítani az adott étterem, és hogy mindeközben változatlan költséggel tudja csökkenteni és kezelni a hulladékot, meg minimalizálni a környezetterhelést, évente 49 millió liter tisztítószert, szervetlen kemikáliát használ el a magyar vendéglátás, ráadásul

több millió köbméter csomagolóanyag, göngyöleg keletezik. Együttműködésre van szükség az étterem-tulajdonos, a beszállító és a vendég között – mutattak rá a résztvevők.