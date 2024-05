Gyermekvállalás: a halogatásnak vannak kockázatai

A „születés csodája” kifejezés nem túlzás, ha arra gondolunk, hogy egy immunológiai paradoxonnal állunk szemben – mondta az MTA 197. közgyűlésén tartott előadásában Szekeres Júlia orvos, az MTA doktora, a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Orvosi Biológiai Intézet és Központi Elektronmikroszkóp Laboratórium professor emeritája.

A gyerekvállalás kitolódása rontja a teherbeesés esélyeit / Fotó: Shutterstock

A magzatnak kedvező környezet kell

Az anyai immunrendszer reakciója szembe megy minden transzplantációs immunológiai szabállyal, amikor annak ellenére, hogy felismeri, a magzaton kifejeződő antigének fele idegen a számára, nem löki ki a szervezetből. Ahhoz, hogy a magzati fejlődésnek kedvező környezet jöhessen létre, az anyai és a magzati citokinek, az immunrendszer sejtjei közötti kommunikációt segítő anyagok párbeszédére van szükség. Ebben a folyamatban kulcsszerepet tölt be a progeszteron, illetve az immunológiai hatásait közvetítő fehérje, a progeszteron indukálta blokkoló fehérje (PIBF). A PIBF nemcsak az embrió beágyazódásában, hanem a terhesség fenntartásában is alapvető fontosságú, hiánya csökkent implantációs arányt, de akár veszélyeztetett terhességet is okoz.

Ha nem jön a baba

A népességfogyás hátterében a fejlett országokban a meddőségi számok súlyos problémát jelentő növekedése is áll. Ennek egyik oka a családalapítás idejének fokozatos kitolódása, mivel a kor előrehaladtával a női szervezet egyre kevésbé alkalmas a fogantatásra. Ezeken az esetekben megoldást nyújthatnak az asszisztált reprodukciós eljárások, melyek során sok klinikán ma is egyszerre több embriót ültetnek be a sikeresség érdekében. Ezzel nő a többes terhességek esélye is, miközben az ikerterhesség a koraszülések egyik leggyakoribb oka. A koraszülöttek megfelelő ellátásának költségigénye hússzor akkora, mint egy egészséges fejlődésű magzaté.

A megfelelő embrió kiválasztása

A megfelelő embrió kiválasztásával elkerülhető lenne az asszisztált reprodukciós eljárások során fellépő problémák jelentős része. Jelenleg három módszer létezik erre, de egyik sem garantálja a kívánt eredményt. A morfológiailag megfelelő, „szép” embriók sem mind ágyazódnak be. A laboratóriumi embriótenyésztés során a tápfolyadékba kibocsátott DNS-tartalmú extracelluláris vezikula mennyisége árulkodik arról, hogy sikeres lesz-e a beágyazódás: alacsonyabb mennyiség esetén eredményesebb a beültetés.

Tehát a két eljárás, a morfológiai vizsgálat és az extracelluláris vezikula mérésének ötvözésével kiválasztható, melyik embrió alkalmas a beágyazódásra. A laboratóriumi tenyésztés idején az embrió különösen sérülékeny állapotban van, az anyaméhben más körülmények között fejlődik, például más fényviszonyok mellett. A pécsi kutatások során a laboratóriumi szűrt fényeket alkalmazva sokkal jobb eredményeket érnek el a beágyazódással – mondta a professzor asszony.

Szekeres Júlia előadását összegezve azt mondta, a demográfiai problémára megoldást nyújthat, ha a gyerekvállalás nem tolódik túl későre, illetve a lombikbébiprogramok sikerességi rátáját nagyban növelheti, ha az eljárás során az alkalmas embriót választják ki, biztosítva számára a megfelelő környezetet és fényviszonyokat.