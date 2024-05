Győrben különösen fontos a kkv-piac erősítése

Győr-Moson-Sopron különösen fogékony a vállalatfejlesztési programokra és döntésekre, ugyanis a legfejlettebb megyék közé tartozik, de a GDP- termelő képessége húsz év alatt mindössze két százalékpontot javult, amely egyben a régió kétarcúságát is mutatja. Pintér-Péntek Imre a helyi kereskedelmi és iparkamara elnöke a konferencián elmondta, a régió jövője számára rendkívül fontos a vállalkozásfejlesztés, ugyanis ez az alapja annak, hogy megőrizzék a térség humán tőkéjét. Most ugyanis erőteljes az osztrák piacok elszívó hatása.

Ráadásul a „szomszédban” levő Pozsony is az uniós átlagszint felett áll GDP-termelő képességben, míg Győr ehhez képest jóval szerényebb, tehát a szlovák főváros közelsége is kihívásokat generál. Az elnök szerint mind az ország, mind pedig a megye érdekében jó válaszokat kell kidolgozni a cégek fejlődéséhez és a gazdaság erősítéséhez. Ugyanerről a problémakörről beszélt a megyei főispán is, Széles Sándor szerint a kihívások, különösek azok, amelyeket Ausztria közelsége generál, folyamatosan erősödnek.