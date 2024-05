Útfejlesztés: hamarosan elkészül a 441-es főút

Magas készültségi szinten van a Nagykőröst és Kecskemétet összekötő 441-es főút felújításának és átépítésének számos projekteleme – írja a Magyar Építők. Az Építési és Közlekedési Minisztérium beruházásában zajló fejlesztés célja, hogy növeljék a közlekedésbiztonságot és csökkentsék az utazási időt a Cegléd-Nagykőrös-Kecskemét vonalon. A közeli településekről munkába ingázók révén ugyanis jelentősen megnőtt a forgalom a leromlott állapotú főúton a kecskeméti nagyberuházások miatt.

A projekt egyik érdekessége, hogy a 441-es Pest vármegyei külterületi szakaszainak építéséhez ideiglenes terelőutakat és szervízutat alakítottak ki / Fotó: Magyar Építők

Növekszik a kapacitás és a közlekedésbiztonság is

Ezért a forgalmi igényekhez igazítva kibővítik a 441-es főút egy szakaszát kétszer kétsávosra, valamint a tíz kilométeres útszakaszon:

két új körforgalom,

hat jelzőlámpás kereszteződés,

11 útcsatlakozás,

egy lámpás gyalogátkelőhely,

kerékpár- szervízút és

öt pár buszöböl is létesül.

De hogy állnak most a munkálatok?

Szabó Csaba, a kivitelező Colas építésvezetője a projekt aktuális állásáról elmondta, az érintett útszakasz Pest vármegyei részén a kivitelezés az utolsó fázisa felé közeledik. Itt a 17+265 é 18+205 kilométer szelvények közötti szakaszon kívül, ahol 11,5 tonnás burkolatmegerősítést végeztek, a földmű szinttől a talajstabilizációt követően teljesen új pályaszerkezet épült.

Mint elhangzott, a két Nagykőrösön épülő körforgalom közül a Téglagyár úti körforgalom szinte teljesen elkészült. A 441-es főút és a 4614-es út találkozásánál is a befejezéshez közelednek a körforgalom kialakításánál. A befejezéshez közeli állapotban vannak az M44-től a vármegyehatárig tartó szakasz kivitelezésével is. A főútnak ezen az öt kilométeres szakaszán a kivitelező nyolc útcsatlakozást és három pár buszöblöt is kialakít.

Mi a helyzet a bács-kiskuni részen?

A főút Bács-Kiskun vármegyei szakaszán, a Katonatelepig tartó útszakasz kivitelezése 75 százalékos készültségi szintű. A főút kétszer kétsávosra bővítése a kecskeméti 445-ös északi elkerülőtől a katonatelepi Mathiász Általános Iskoláig mintegy 2,79 kilométeres szakaszon valósul meg. Itt teljes hosszában szerviz- és kerékpárutakat is létesítenek. A főút új sávjainak kialakításához az útalaphoz 30600 köbméter anyagot használtak fel.

A Katonateleptől a végszelvényig tartó szakaszon a hat keresztező utcánál jelzőlámpás csomópontokat építenek. Kialakítanak egy jelzőlámpás gyalogátkelőt is, öt pár buszöblöt valamint három útcsatlakozást.

Az építésvezető elmondta, hogy a 441-es főutat Nagykőrös-Kecskemét között, a Katonatelepnél lévő négysávos szakasszal együtt a forgalomba helyezést követően, várhatóan 2024 nyarán már forgalomkorlátozások nélkül használhatják a közlekedők.

Újrahasznosították a felmart aszfaltot

A teljes projekt során 56 820 tonna aszfaltot használnak fel, amelyet a Colas kiskunfélegyházi és dunaharaszti aszfaltkeverőjéből szállítanak a munkaterületre. A Pest vármegyei útszakaszon a Colas szakemberei

a Magyarországon egyelőre ritkán alkalmazott hideg remix eljárást alkalmazták, amelynek lényege, hogy az elhasználódott pályaszerkezetből visszanyert, még hasznosítható aszfaltot kötőanyaggal és vízzel elkeverve, visszaépítik a cementes remix alapréteg kialakítása során,

majd erre terítik az új aszfalt pályaszerkezetet.

Mikor zárul Pest vármegyei részen a munka?

A projekt egyik érdekessége, hogy a 441-es Pest vármegyei külterületi szakaszainak építéséhez ideiglenes terelőutakat és szervízutat alakítottak ki, hogy biztosítani tudják a pályatest átépítése idején a forgalom kétszer egysávon áthaladását. A projekt eredetileg tervezett elemei ezév második felében elkészülnek. A beruházás új eleme a 441-445-ös utak körforgalmú csomópontjának kapacitásnövelő, turbó körforgalommá átépítése. Ezzel várhatóan ez év végéig készülnek el a Colas szakemberei.