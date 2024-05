Hiányzik a tudás, az önbizalom és jövőkép a magyar vállalkozóknál

Aranykorukat élik a vezetői képzések, rekordnövekedést mutatva és a következő évtizedben duplázva a szektor bevételét a fejlett piacokon és globálisan. Minden vezetői képzésre költött dollár hétszeresen térül meg a cégnek, a BetterManager kutatása alapján. Egy másik kutatás egy éven belüli 4,1-szeres megtérülést mutatott, vagyis jelentős megtérülésű versenyképességi faktort jelent a cégvezetők folyamatos tanulása – mutatott rá felmérésében az STRT Holding.

A magyar vállalkozók 10 százaléka egyáltalán nem vesz részt képzéseken / Fotó: Shutterstock

Hogyan állnak a magyar vállalkozók a vezetőképzések terén?

Arra voltak kíváncsiak, hogy állnak a képzésekkel a magyar vállalkozások. Egy friss adat szerint ugyanis a hazai cégvezetők 70 százaléka semmilyen üzleti, vállalkozói tanulmánnyal nem rendelkezik. A vállalkozókat elemző 2023-as GEM (Global Entrepreneurship Monitor) kutatás szerint Magyarország több témában a lista alján végzett. Rekordalacsony vállalkozói kedv, tudás és önbizalom jellemzi a hazai lakosságot. Az unióban az egyik legalacsonyabb a vállalkozói kedvünk, mindössze 8 százalék, és a kutatásba bevont 46 országból 45. helyen végeztünk abban a kérdésben, hogy a felnőttek mennyire érzik úgy, megvan a tudásuk egy vállalkozás indításához. Azaz

nincs meg a tudás, az önbizalom és a jövőkép sem, így a vezetői képzésekre nagyobb szükség lenne, mint valaha

– mutatnak rá.

A hazai vállalkozók többsége szerint további képzésekre lenne szüksége

A STRT Holding Nyrt. ezért felmérést készített a magyar vállalkozók szakmai továbbképzésekkel kapcsolatos tapasztalatairól, elvárásairól. Míg az általuk megkérdezett cégvezetők többsége, mintegy 56 százaléka legalább negyedévente részt vesz valamilyen képzésen, addig 10 százalékuk egyáltalán nem él e lehetőséggel. A felmérés arra is kitér, hogy ugyanezen vezetők többsége, vagyis 55 százaléka úgy érzi, hogy legalább havonta egyszer szüksége lenne arra, hogy valamilyen tréningen részt vegyen.

Az eredményekből egyebek mellett kiderült, hogy a legtöbb vállalkozó a vezetés és menedzsment, a mesterséges intelligencia, a marketing és értékesítés, a pénzügy és a branding témakörében választ tanfolyamot. A megkérdezettek harmada éves szinten több mint 250 ezer forintot költ képzésekre, míg egy másik harmada félmillió forintnál is többet áldoz erre a célra. A felmérésekből az látszik, hogy a tréning kiválasztásának legfontosabb szempontja az oktató hírneve, valamint az is, hogy a Covid után újra a helyszíni, egész napos tanfolyamok a legnépszerűbbek. A felmérés rámutat arra is, hogy a válaszadók többsége negyedévente tréningeli magát, de úgy érzi, legalább havonta egyszer lenne erre szükség.