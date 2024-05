Folytatódik az FKF éves tavaszi hídmosási programja, mégpedig május 4-én, szombaton a Margit híd, majd május 5-én, vasárnap a Petőfi híd letakarításával, miután az elmúlt hetekben már több másik budapesti híd is megtisztult, ahogy a Váralagút is – derül ki a Budapesti Közművek FKF pénteki közleményéből.

A hídmosást minden évben tavasszal és ősszel is elvégzik / Fotó: Budapesti Közművek

Reggeltől délutánig tart a hídmosás szombaton és vasárnap is

A hidak hét végi letakarítását mind a két nap 6:30 és 15:30 között végzi majd a Budapesti Közművek FKF Köztisztasági Divíziója környezetkímélő tisztítószerrel és magas nyomású vizes technológiával.

A vállalat arra kéri a közlekedőket, hogy figyeljenek az ott dolgozó munkagépekre, és vigyázzanak a területen dolgozó munkásokra is. A hídmosási program most tavasszal május 18-ig tart, és még a Rákóczi hidat is megtisztítják.