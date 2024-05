Így változtak a repülőjegyárak idén – Róma megelőzte Londont

Nagyot lépett előre idén Isztambul, Berlin, Bázel, Antalya, Alicante és Tenerife is az egyéni repülőjegy-értékesítési toplistán, melynek éléről hosszú idő után köszönt le a korábbi listavezető London, átadva helyét az örök városnak, Rómának – tudta meg a Világgazdaság Horváth Balázstól, a Repjegy.hu oldalt üzemeltető Weco-Travel Kft. ügyvezetőjétől.

Idén már nem szálltak el a repülőjegy árak / Fotó: Shutterstock

Hogyan változott a repülőjegyek ára?

A repülőjegy átlagáraknál idén már nem voltak olyan jelentős változások, mint tavaly, a legtöbb város esetében csak 10 százalék körül volt a drágulás. Évről-évre átrendezi azonban a kedvenc városok toplistáját az aktuális repülőjegy-árszint és az új járatnyitások.

Számottevően változott a repülőjegy ára több viszonylatban is, például

Brüsszelbe (+46 százalék)

Miamiba (+38 százalék),

Malagába (+28 százalék)

Bázelbe (-28 százalék),

Zürichbe (-26 százalék)),

Frankfurtba (-17 százalék)

és Rómába (-13 százalék).

A római repülőjegy ára csökkent, a kereslet ennek nyomán jelentősen nőtt az olasz főváros iránt a magyar utazók körében.

Az idén tapasztalt változások között említette Horváth Balázs, hogy rövidült a foglalási ablak, vagyis nagyobb arányban vásárolnak repülőjegyet az utasok közelebb az induláshoz mint tavaly. Az átlagos tartózkodási idő közben szinte mindenhol csökkent, kivétel New York, ahol most 3 nappal több időt töltenek az utasok, mint egy éve.

Új helyekre csábítanak a közvetlen légijáratok

Új úticélok is megjelentek a nyári menetrendben:

Jereván,

Brassó,

Trieszt,

Szkiathosz

és Faro.

Utóbbi azt jelenti, hogy Portugáliába Madeirával együtt már négy különböző helyre van közvetlen légi összeköttetés Budapestről. Dinamikusan bővül a kínai úti célok köre, az idén induló Sencsen-, Hszian-, és Kanton-járattal együtt már 7 kínai úti cél érhető el közvetlen járatokkal a magyar fővárosből.

A légitársaságok is igyekeznek kiaknázni a népszerű desztinációkban rejlő üzleti potenciált. Új járatot indított például az EasyJet Lyonba, a Ryanair meg Frankfurtba. Dinamikusan terjeszkedik tovább a Wizz Air, amely idén Brüsszelbe (Zaventembe), Bukarestbe (Otopeni), Stuttgartba és Valenciába is repül tőlünk – összegezte a Weco-Travel ügyvezetője.

Inkább irodákkal utaznak egyre többen

Az idei év legérdekesebb változása, hogy

egyre több magyar már nem egyénileg, hanem utazási irodákkal, charter járatokkal repüli körbe a világot.

Erre utal, hogy miközben nagyon mennek a különböző török, görög, egyiptomi csomagtúrák, több utazási iroda már az előfoglalási időszakot is 20-30 százalékkal magasabb forgalommal zárta, az egyéni repülőjegy-vásárlások nem nőttek idén ilyen mértékben.

Antalya a charter járatokkal és egyénileg is rendkívül népszerű, emellett Isztambulba is előszeretettel látogatnak az egyéni utasok, olyannyira, hogy már a 7. helyről a 4. helyre jött fel a repülőjegy eladási toplistán azzal együtt, hogy az oda szóló repülőjegyek egy év alatt 18 százalékkal drágultak.

Már hét kínai városba lehet közvetlen repülőjárattal utazni Budapestről / Fotó: Shutterstock

A spanyol városok és régiók szervezetten és önálló célpontként is egyre kedveltebbek, így Madrid, Barcelona, Malaga és Sevilla is kifejezetten keresett a magyar utazási piacon a Repjegy.hu statisztikái szerint..

Feltörekvő városokból sincs hiány

A repülőjegy-foglalási toplista élbolyában jelenleg Róma, London, Párizs, Isztambul, Amszterdam, Barcelona, Milánó, New York, Brüsszel és Berlin található. Vannak olyan célpontok, amelyek még nincsenek benne a top 20-ban sem, de olyan mértékben élénkül irántuk az érdeklődés, hogy hamarosan bekerülhetnek az élbolyba. Ilyenek most mindenekelőtt a portugál járatok, amelyek felívelőben vannak a keresési statisztikákban is.

Dubai is feltörekvő desztináció, a tavalyi 17. helyről már a 15. helyen van, ahol egy éve még Berlin szerepelt. Az Egyesült Arab Emírségek legdivatosabb városába repülni ennek ellenére idén 21 százalékkal drágábban lehet, a tavalyi átlagosan 170 ezer forint helyett már több mint 200 ezer forintért oda-vissza.

Párizsban a szállásárak már elszabadultak az olimpia miatt, de a repülőjegyek ára még nem robbant fel.

Egyelőre elmaradtak a tengerentúli járatnyitások, noha már mindenki erre vár

– jegyezte meg Horváth Balázs.