Ítéletet mondanak Magyarországról: kiderül, hogy látják a gazdaság jövőjét New Yorkban

Pénteken vizsgálja felül Magyarország adósságbesorolását a Moody’s Investors Service. A New York-i székhelyű hitelminősítő intézet legutóbb tavaly szeptemberben mondott ítéletet a magyar gazdaságról: bár a kockázatokra is felhívta a figyelmet, fenntartotta a korábbi Baa2 besorolást, stabil kilátás mellett. Mivel a Standard and Poors, amely tavaly év elején leminősítette hazánkat, áprilisban meghagyta a besorolásunkat BBB mínusz szinten, így nagy meglepetés lenne, ha a Moody’s most pénteken másképp döntene. Azaz bármi is történik, mindhárom nagy hitelminősítő intézetnél befektetésre ajánlott kategóriában maradhat Magyarország.

„Szerintem leminősítéstől nem kell tartani, és a kilátásrontást is kisebb valószínűségűnek tartom, mint a kilátás stabilan tartását” – mondta a Világgazdaságnak Árokszállási Zoltán, az MBH Elemzési Centrumának igazgatója, aki arra hívta fel a figyelmet, hogy a költségvetési helyzet és a a Moody’s tavaly szeptemberi döntése óta rosszabbul alakult, a költségvetési pálya ráadásul eléggé jelentősen eltért ahhoz képest, amit a hitelminősítő akkor előrejelzett. Ugyanakkor az elmúlt egy-két hónapban a fogyasztási kereslet erősödését láthatjuk, ami az adóbevételeket is javíthatja. Az elemző szerint az is pozitívum, hogy a külső egyensúly továbbra is nagyon erős.

Amennyiben tavaly ősszel rontotta volna a magyar minősítés kilátását a Moody’s, az még nem lett volna annyira meglepő, ám egy kilátásrontás mostanra már a meglepetés kategóriába esne

– vélekedett Árokszállási, aki úgy látja, valószínűleg a Moody’s is észrevette, hogy a magyar költségvetési pálya jóval kedvezőtlenebbül alakult a tavaly őszi várakozásánál, így érdekes lesz majd látni, hogy ezzel kapcsolatban milyen kommentárt tesz a hitelminősítő.

Ahogy korábban mi is felhívtuk rá a figyelmet, az, hogy a kormány 4,5 százalékra módosította az éves hiánycélt a korábbi 2,9 százalék helyett, nem kell, hogy befolyásolja a hitelminősítő döntését érdemben, ugyanis az intézetek többsége már tavaly »beárazta« a 4,5 százalékos deficitet.

Ráadásul a kormány azóta bejelentette, hogy elhalaszt 675 milliárd forint beruházást idén , ezt az elemző szerint a Moody’s is értékelheti. Szerinte egyébként jól látható, hogy régiószerte magas költségvetési hiányok alakultak ki, és nem igazán van olyan ország, ahol egyik évről a másikra a 3 százaléka alá lehetne csökkenteni a hiányt. Ha a következő évekre hiteles költségvetési pálya vázolható fel, akkor az nem érdemel leminősítést, és vélhetően a Moody’s is így fogja látni ezt Magyarországgal kapcsolatban – tette hozzá.

Bármikor nagyobb lehetősége lett volna a Moody’snak egy leminősítésre

„Az elmúlt két évben lehetősége lett volna a Moody’snak leminősíteni hazánkat, például amikor a gázimport jelentősen megdrágult, a forint árfolyama gyengült, az pedig 20 százalék fölé emelkedett. Mivel ez az időszak már mögöttünk van, ezért nem számítok negatív kilátásra sem” – mondta lapunknak Regős Gábor, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdásza, aki szerint

a makrogazdasági mutatók stabilizálódása és a növekedés fokozatos beindítása a várakozásai szerint megment minket a leminősítéstől és a negatív kilátástól.

Ezzel együtt arra is felhívta a figyelmet: ahhoz azonban, hogy felminősítés történjen, érdemi javulásra van szükség a költségvetési hiányban. A tavalyi 6,7 százalékos költségvetési deficit magas, emellett pedig nem várható felminősítés. „A kormányzat szándékát a hitelminősítő várhatóan üdvözli a hiány lefaragását illetően, de a konkrét felminősítéshez szükség van arra, hogy ez a hiánycsökkentés az adatok szintjén is látható legyen” – mondta Regős Gábor.

Az uniós vitákat árgus szemmel figyelik a hitelminősítők

Az elemző azt is kiemelte, hogy költségvetés mellett a másik jelentős kockázat az uniós források kérdése, illetve az unióval való viszony: bár a források egy része már megnyílt hazánk előtt, még mindig tetemes a befagyasztott forrásmennyiség, ennek feloldása vagy fel nem oldása pedig kockázatot jelent a jövőbeni magyar makropálya szempontjából.

Ha Magyarország végre hozzájutna a neki járó teljes forrásmennyiséghez, az javítaná a költségvetés pozícióit (adóbevételeket generálna), így pozitívan befolyásolhatná a hitelminősítői megítélést. Ha azonban ez elmarad, és forrásvesztés történik, az inkább a negatív kilátást segítené elő.

Mikor minősíthetik fel Magyarországot?

Nagy kérdés, hogy mikor minősíthetik fel Magyarországot a hitelminősítő intézetek. Árokszállási szerint ehhez szükség lenne a költségvetési helyzet konszolidálódására, a növekedési kilátások javulására, mindennek köszönhetően pedig az érdemi csökkenésére. Ahogy az is sokat segítene, ha az EU-val való viták csitulnának, és Magyarország minél több EU-s támogatáshoz hozzáférne.

Idővel a költségvetési és adósságpálya javulhat, ez azonban a nagyon közeli jövőben még nem várható, így felminősítésre sem lehet számítani

– húzta alá az MBH Bank Elemzési Centrumának igazgatója. Hasonlóan vélekedik Regős Gábor, aki idén még nem számít felminősítésre. Ennek kapcsán kulcskérdésnek nevezte a költségvetési hiány és a GDP-arányos államadósság csökkenését, ez pedig időbe telik, legalább annyiba, amíg meglátjuk az idei államháztartási adatokat. Hangsúlyozta, pont ezért lenne fontos, a gazdasági növekedés beindulása, hiszen ez hozzájárul a költségvetés bevételeinek a növekedéséhez.

Szeptemberben így látta a magyar gazdaságot a Moody’s

Meglehetősen pozitív volt a hangvétele a Moody’s tavaly szeptemberi döntésének, amelyben csökkenő hiány és államadósság mellett 3 százalékos gazdasági növekedéssel számolt. Továbbá úgy vélekedett, hogy Magyarország hozzájut a neki járó források túlnyomó részéhez, bár azt is megjegyezte, hogy a kifizetések további nagyobb késedelme vagy a kifizetések tartós felfüggesztése nehezítené Magyarország rövid és középtávú gazdasági növekedését.