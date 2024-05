Újra kitört a háború a jegybank és a kormány között: súlyos kijelentéseket tett Nagy Márton

„A jegybank nem képes az együttműködésre, hiába kerestük rá a lehetőséget” – ezt mondta az Indexnek Nagy Márton, aki arra reagált, hogy nemrégiben a jegybank több ponton is kritizálta a gazdasági tárca 2024 és 2030 közötti versenyképességi programját, amiért az szerintük nincs összhangban a realitásokkal. Az MNB újabb támadása annak fényében volt meglepő, hogy áprilisban találkozott Matolcsy György Nagy Mártonnal, és ezek után úgy tűnt, rendeződött a kapcsolat a két gazdasági potentát között.

Nagy Márton szerint az emberek joggal hitték, hogy a jegybank és a Nemzetgazdasági Minisztérium kapcsolata konszolidálódott, és a szakemberek a háttérben érvekkel alátámasztva megbeszélik szakmai ellentéteiket. „Nem pedig kidobják egyből a piacra, nyilvánosan. Ráadásul rendszeresek az egyeztetések a két intézmény között.” Majd Nagy Márton kiemelte:

ezek szerint a jegybank nem képes az együttműködésre, hiába kerestük erre a lehetőséget. Úgy látjuk, ott olyan viselkedés uralkodik, ami alapvetően arról szól, hogy a Magyar Nemzeti Bank a médiában üzenget. Hét évig szolgáltam a jegybankban az elnök úr mellett, összesen pedig tizennyolcat. Azt gondoljuk, ez a hangnem, ami a napjainkban ott uralkodik, méltatlan az intézményhez. Ennek a felelőssége pedig a jegybank vezetőségét terheli.

Nagy Márton azt is hangsúlyozta: a kormány hitt abban, hogy a jegybank és a tárca közötti kapcsolatot egy konszolidáltabb és előremutató útra terelik. „Szem előtt tartva a nemzetgazdaság érdekeit, őszintén törekedtünk a monetáris és fiskális politika közötti kapcsolat javítására, még válságos időkben is. Nekünk is van véleményünk a jegybank működéséről. Nem értünk egyet például a kamatpolitikával vagy az eszköztár működtetésével – köztük a diszkontkincstárjeggyel –, azonban mégsem kürtöljük tele a médiát kritikai észrevételeinkkel. Kellő alázattal végezzük munkánkat a minisztériumban, és ezt a beosztottjaimtól is elvárom” – mondta Nagy Márton, aki úgy látja, az önmagában nem probléma, hogy valaki a versenyképességi stratégiát elemzi, „azonban napjainkban már mindenkinek van telefonja, és azt fel lehet emelni”.

Hosszú előélete van a Matolcsy és Nagy Márton közötti konfliktusnak

Régóta közismert Nagy Márton és korábbi főnöke, Matolcsy György között húzódó konfliktus, ami márciusban élesedett ki, amikor Matolcsy nyíltan megnevezte Nagy Mártont, mint aki a jegybank elleni támadásokat irányítja. Úgy fogalmazott, hogy méltatlan a jegybankot ért támadássorozat, akár nyíltan, akár rejtve teszik azt. Kiemelte, hogy rosszul esik neki, hogy a volt MNB-alelnök irányítja a támadásokat. Nevesítette Nagy Mártont, akiről kijelentette:

Ki kellett ebrudalni az MNB-ből, hiszen a jegybank érdekei ellen tevékenykedett.

Nagy Márton sem maradt adós a válasszal. „Még 2013 és 2020 között Matolcsy György volt a főnököm, most már más. Hála istennek!” – reagált a személyes megszólításra. A két vezető közötti tűzszünet másfél hónapig tartott.