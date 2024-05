K&H SZÉP-kártya: csökkenő költés, növekvő juttatás

A digitálisan is elérhető K&H SZÉP-kártyát szinte úgy használják, ahogyan a bankkártyánkat, az érintésmentes fizetési mód szempontjából és a gyakoriság, valamint az elköltött összeg tekintetében is. A bank adatai alapján előfordult, hogy napi 21 alkalommal is használtak egy kártyát, míg a legnagyobb egyösszegű költés közel 3 millió forint volt.

2024.05.24. 13:47 | Szerző: VG

A papíralapú étkezési utalvánnyal indult cafeteria elem mára felzárkózott a bankkártyás fizetésekhez, akár a digitális fizetési lehetőséget, akár a használat gyakoriságát vagy a költés mértékét nézzük. A K&H SZÉP kártya adatok alapján ugyanis az elmúlt 12 hónap legnagyobb költése több mint 2,8 millió forint, míg az egy napon belüli maximum tranzakciószám 21 darab volt ugyanazzal a kártyával – közölte a K&H Csoport. A SZÉP kártya birtokosok láthatóan minden nap élnek a juttatással / Fotó: Shutterstock Naponta egy ebédnyi összeget költenek A SZÉP-kártya normál használata természetesen ennél jóval kisebb számokat mutat, de láthatóan minden nap élnek a juttatással: átlagosan napi 1,2 alkalommal van használatban. A napi átlagos költés valamivel több, mint egy átlagos ebéd, de nem éri el a 6 ezer forintot. Az étkezési felhasználás népszerűségét mutatja az is, hogy azoknak az elfogadóhelyeknek a listáján, ahol a legtöbbször használták az elmúlt hónapokban a kártyát, előkelő helyen vannak a gyorséttermi és ételszállító cégek. Digitálisan is népszerű A cafeteria elem érintésmentes fizetéssel is egyre több helyen elérhető: már közel 6000 elfogadóhely esetén a K&H digitálisan is használható. Az Év Digitális Bankja ugyanis a piacon elsőként és eddig egyedüliként lehetővé tette a juttatás innovatív, plasztikkártya nélküli használatát is. Ezt a fizetési megoldást azok a kártyabirtokosok és egyben K&H bankszámlával rendelkező ügyfelek tudják alkalmazni, akiknek a telefonjuk NFC funkcióval és iOS vagy Android operációs rendszerrel rendelkezik, illetve Apple Watch okosórájuk van. A K&H oldalán megtekinthető a több mint 42 ezer elfogadóhely listája és az is, hogy ezek közül hol lehet használni a kártyát digitálisan. Év eleje óta 5 százalékos csökkenés A pénzintézet szerint az év első négy hónapjának eredményei alapján a hideg élelmiszervásárlás lehetőségének megszűnése egyértelműen mérsékelte a K&H SZÉP-kártya forgalmat: az eddigi adatok szerint 5 százalékkal csökkent a költés a tavalyi év azonos időszakához viszonyítva. Emellett az is látható, hogy a kártyabirtokosok nagyobb keretből gazdálkodhatnak, mivel a kártyára jóváírt összeg 14 százalékkal emelkedett az elmúlt négy hónapban a tavalyi hasonló időszakhoz képest.