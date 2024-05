Lakáshitel Magyarországon: a negyveneseket lekörözték a harmincasok

„Az átlagéletkor-csökkenés a legnépszerűbb támogatott hiteleket – Babaváró, és a CSOK Plusz – nézve még markánsabb. 2020 februárjában még 43,1 év volt a felhasználók átlagéletkora, ami idén áprilisra 30,9 évre csökkent. Adatainkból az látszik, hogy a hitelfelvétellel tervezők egyre korábban lépnek be az ingatlanpiacra” – mondta Korponai Levente, a money.hu vezetője. Ami leginkább szembetűnő, hogy a lakáshitelek után érdeklődők átlagéletkora még 43,8 év volt négy évvel ezelőtt, a legnagyobb ingatlanportál, az ingatlan.com adatai szerint azonban az elmúlt hónapra ez 33,8 évre csökkent.

Lakáshitel: egyre fiatalabban veszik igénybe a magyarok (Fotó: Cultura Creative via AFP)

Lakáshitel Magyarországon: idén új jogszabály lépett életbe

Hozzátette: a Magyar Nemzeti Bank legújabb elemzése is alátámasztja mindezt, amely szerint

2023-ban a legtöbb hitelt a 31-40 év közötti korosztály vette fel,

ami a teljes éves hiteligénylés több mint harmadát tette ki.

Korponai kiemelte: a hazai lakáshitelezésben 2024-től ráadásul új jogszabály lépett életbe, ami lehetővé teszi a 10 százalék önerővel való hiteligénylést és így további ösztönzőként szolgálhat a fiatalok számára.

Az Erste,

a K&H,

az OTP,

a CIB,

a Magnet és

a UniCredit Bank után

legutóbb az MBH Bank csatlakozott

azon pénzintézetek sorába, ahol van lehetőség lakáshitel igénylésre az általános főszabályhoz (20 százalék) képest fele akkora önerővel.

Utóbbinál május másodikától fogadnak be olyan hitelügyleteket, ahol

az ingatlan forgalmi értékének 90 százaléka is lehet a hitelarány a jogszabályi feltételeknek megfelelő jogosultak számára.

Csak megyeszékhelyeken és megyei jogú városokban lévő ingatlanokra vehető igénybe ez a konstrukció.

Korponai Levente szerint soha ennyire alacsony nem volt még a hitelek után érdeklődők átlagos életkora a Hitelintéző 2019-es bevezetése óta. Úgy véli, ez egyfelől betudható az önerővel kapcsolatos szabályváltozásoknak, másfelől az is közrejátszhat, hogy a gyermeket tervező házaspárok körében a lakásvásárláshoz önerőként gyakran használt Babaváró kapcsán is módosultak az idei évtől az életkori megkötések: a feleség alapesetben nem töltheti be a 30 éves kort.