Megduplázta bevételét a legnagyobb magánegészségügyi szolgáltató

A cégcsoport komoly növekedési ívet futott be: három diagnosztikai központtal bővült (Veszprémben, Miskolcon és Sopronban), egy vadonatúj magánkórházzal Miskolcon, valamint Magyarország legmodernebb és leginnovatívabb laborjával. Továbbá a TritonLife csoporthoz került 22 dialízisközpont, a Macroklinika – Miskolc legnagyobb járóbeteg-ellátója – és az Istenhegyi Magánklinika is – írják közleményükben.

Veszprémben a legmodernebb CT áll az orvosok és betegek rendelkezésére / Fotó: Mohai Balázs

2023-ban a különböző szakterületeken végzett műtétek száma 12 ezerre emelkedett a 2022-es 9600-ról. Félmillió orvos-beteg találkozást bonyolítottak a megelőző évi 400 ezerrel szemben.

A csoport által foglalkoztatott orvosok és szakdolgozók száma 2023-ban 2500-ra emelkedett a 2022-es 1200-hoz képest.

2024-ben már 10 városban (Budapest, Budaörs, Debrecen, Eger, Kaposvár, Szeged, Veszprém, Hódmezővásárhely, Miskolc, Sopron) van jelen a TritonLife, több mint 70 szakterületen nyújtva komplex szolgáltatást a betegellátásban.

Haraszti Péter, a TritonLife csoport alapító-vezérigazgatója kiemelte, a magánszolgáltatók között egyedülálló módon az államilag akkreditált szakorvosképzésben is részt vesznek gyakorlati helyszínként. Több fontos szakterületen fogadhatnak szakorvosjelölteket különböző idejű gyakorlati részképzésekre, oktató kórházként működve.

Folyamatos fejlesztések

A fejlesztésekre tavaly több 5,3 milliárd forintot fordított az ország legnagyobb magánegészségügyi szolgáltatója. Haraszti Péter hangsúlyozta: rendkívüli eredménynek tartja, hogy megduplázták árbevételüket, amely 17,5 milliárdról 35 milliárd forintra nőtt. Úgy fogalmazott: bár az energia- és az ingatlanárak növekedése tetemes költségterhet rótt a vállalatra, és a szabályozói oldalról is egyre nagyobb figyelem követi az iparágat, átlagon felüli növekedést produkált a csoport. A felvásárolt 22 dialízisközpontot tömörítő Fresenius MC vesztesége miatt az EBITDA a 2022-es 1,23 milliárd forintról félmilliárd forintra módosult – tette hozzá. Továbbra is keresletnövekedésre számítanak a minőségi egészségügyi ellátást illetően, még ha érzékelik is, hogy a szélesedő vevői kör árérzékenyebb a korábbinál.

A versenyképességet a komplex szolgáltatások adják

A vezérigazgató kifejtette: a magánegészségügyi szolgáltatók között már tavaly megindult egy konszolidációs folyamat, amely idén is folytatódik. Azok a cégek működhetnek eredményesen, amelyek komplex szolgáltatásokat nyújtanak, és országos lefedettségük is erős. Ennek érdekében tavaly több akvizícióval, stratégiai partnerségi megállapodással, fejlesztéssel, beruházással erősítette pozícióját a TritonLife csoport. Egész régiók járóbeteg- és egynapos sebészeti ellátásáért felelnek, Budapesten a három nagy járóbetegközpont mellett átadás előtt áll a harmadik magánkórházuk, valamint megkezdte működését a központi laboratóriumuk is.

Mérföldkövek: koraszülöttintenzív- és képalkotó központ

A 2023-as főbb mérföldkövek közül Haraszti Péter kiemelte:

A TritonLife Róbert Magánkórházban kezdte meg tavaly működését az ország egyetlen emelt szintű (PIC II) koraszülött intenzív osztálya, ehhez a hazai magánegészségügyi szolgáltatók közül elsőként kapták meg a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) működési engedélyét.

Márciusban nyitotta meg a csoport az Észak-balatoni régió első, speciális vizsgálatokra is felkészített képalkotó nagydiagnosztikai központját Veszprémben. Miskolcon a 3 milliárd forintból létrehozott magánkórház és a járóbeteg-ellátást, valamint komplex képalkotó diagnosztikai vizsgálatokat biztosító, miskolci MacroKlinika TritonLife csoporthoz való csatlakozása révén a teljes betegutat biztosító szolgáltatást nyújtanak a régióban.

Egyedülálló laborszolgáltatás

Fábián Lajos, a TritonLife csoport alapító-elnöke és szakmai stratégiai vezetője, a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége (VOSZ) társelnöke és Egészségügyi Tagozatának elnöke a „legek” évének nevezte 2023-at, amikor több területen is elsőként jelentek meg a szolgáltatók közül. Utalt ezzel a koraszülött-intenzívcentrumra, valamint a veszprémi, 680 négyzetméteres diagnosztikai központra, ahol évente 20 ezer vizsgálatot végeznek majd, tehermentesítve az állami egészségügyet, és jelentősen csökkentve a térségben a CT-, MRI-, digitális röntgen- és ultrahangvizsgálatok várakozási idejét.

A miskolci hálózatukat az ország legkomplexebb szolgáltatást nyújtó, integrált magánegészségügyi ellátórendszerének nevezte, ahol a teljes betegút végigkövethető. Harminc szakterületen csaknem 150 orvos látja el a betegeket, a kapacitás pedig évente több mint 30 ezer orvos-beteg találkozásra és évi három-négyezer műtétre, több ezer képalkotó diagnosztikai vizsgálatra alkalmas.

Kiemelte: a több mint egymilliárd forintos eszközberuházással elindított TritonLabs központi laboratóriuma már több mint 60 egészségügyi szolgáltatóval és vérvételi hellyel szerződött a TritonLife csoport 21 ellátóhelye mellett. Hosszú távon évente akár tízmillió teszt elvégzésére is lehetőség nyílik, és az új laboratóriumi hálózatnak köszönhetően már olyan különleges tesztek is elvégezhetők hazánkban, amelyekhez eddig a legnagyobb szolgáltatók is külföldi laborokba küldtek mintákat.