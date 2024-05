Magyar gazdaság: már Brüsszel is növekedésre számít

Ezt is megértük: fényesen látják a magyar gazdaság jövőjét Brüsszelben Ha idén még nem is, de jövőre már dinamikusabb lehet a magyar gazdaság növekedése – ezt prognosztizálja téli előrejelzésében az Európai Bizottság is. A kedvező hazai kilátások mögött elsősorban a folyamatban lévő nagyberuházásokat kell keresni. Eközben Németország továbbra is ezek hiányától szenved.