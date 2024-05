A meztelencsigák letarolják a kertet – így védekezhet ellenük

Tavasztól őszig egyre több meztelencsiga jelenik meg a kertekben. A Magyarországon található 26 házatlancsiga-fajta közül kettő az, amelyik kifejezetten kártékony: a nagy barna meztelencsiga és a spanyol csupaszcsiga. Ezek ketten nemcsak hasonlítanak egymásra, de tönkreteszik a virágokat és a veteményest is – írja az Agroinform.hu.

A kártékony spanyol csupaszcsiga / Fotó: Varga György / MTI

A kártékony nagy barna meztelencsiga óriási távolságokat képes megtenni. A nála veszélyesebb spanyol fajta pedig mindent elpusztít és ráadásul nagyon szapora.

Kárt tesznek minden lágy szárú növényben, és nagyon kedvelik a palántákat is. Tulajdonképpen semmi sincs tőlük biztonságban, legyen az zöldség, gyümölcs vagy fűszernövény.

Az elvetett magból kikelt csírákat is felfalják. A virágok közül valódi csigamágnes a büdöske, a dália, az árvácska és a pitypang. A kert letarolására is képes spanyol csupaszcsiga nyárra akár 10-15 centiméterre is megnő, 150–200 petét is képes lerakni egy helyre, és a hideg időszak sem fékezi meg, ugyanis kiválóan képes áttelelni a kertben hagyott tárgyak vagy mulcs alatt. A csigák kedvelik a nedves, párás helyeket, és azt is, ahol kissé elhanyagolt a növényzet.

Az Agroinform.hu arra is kitért, hogy a meztelencsigák nem szeretik a rendszeresen nyírt, gyomlált és rendben tartott kerteket, mert nincs hol elbújniuk.

A hatalmas pusztításra képes spanyol meztelencsiga egy kategóriába került az afrikai vándorpoloskával és a dióburokfúró léggyel, mint a legveszélyesebb inváziós fajjal.

A kártékony meztelencsiga-fajták leginkább áruszállítás, fuvarozás során kerültek be hozzánk, és

mivel nincs túl sok természetes ellenségük, szaporodásukat semmi nem korlátozza.

Ezek a csigák fénykerülők, ezért táplálkozásuk, kártételük sötétedéskor kezdődik és reggelig tart. Amikor esik az eső, tömegesen hagyják el rejtekhelyeiket, ezért fontos a napi öntözést is reggelre időzíteni.

Az Agroinform.hu arról is tájékoztatott, hogy már számos olvasói levél érkezett arról, hogy

az indiai futókacsa is egy lehetséges megoldás.

Ugyanis ennek a kacsának a meztelencsiga és a petéje a kedvence. Szintén több levélben jelezték az olvasók, hogy a kertbe beköltöző sündisznók és gyíkok is igazán jó munkát végeznek.

A spanyol csupaszcsigának gesztenyebarna, világosbarna, téglavörös, narancssárga, szürke és fekete változata is létezik. Az oldalán gyakran sötét sáv húzódik, talpa fehéres, nyálkája színtelen. Hazánkban először 1985-ben észlelték a Dunántúlon, de sajnos mára az egész országot ellepte.