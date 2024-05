Milliárdos fejlesztés a csornai cserépgyárban

Megnyitása óta a legnagyobb fejlesztésén esett át a csornai cserépgyár. A Wienerberger cégcsoport tulajdonában lévő üzem technológiája így világviszonylatban is kiemelkedő. Az új, korszerű berendezések és a hat robot "foglalkoztatása" jelentősen modernizálta a gyártási folyamatokat, növelte az üzem hatékonyságát, illetve a termékek minőségét. Az 1,2 milliárd forintból megvalósuló beruházás részeként teljes felújításon esett át a 120 méter hosszú, 1000 fokon üzemelő égetőkemence is - számolt be róla a Kisalföld.

Csak méretpontos, hibátlan cserepek kerülhetnek ki a gyárból, a minőségellenőrző rendszer a belső repedéseket is felismeri

Fotó: Cs. Kovács Attila/Mediaworks

A nagymúltú cég csornai egységében a korszerűsítést az is indokolta, hogy a feladatra, mely a modernizálás előtt kemény fizikai munka volt, nem igazán találtak embert.

A munkatársaknak ugyanis naponta több tonnányi cserepet kellett megmozgatniuk, gyakran 55 fokos melegben.

Próbáltak az ország más részeiből toborozni, illetve külföldről is, de nem jártak sikerrel.

A robotizálás során a régi, gazdaságos technológiát kellett ötvözni a legmodernebb folyamatokkal. "Mintha ember csinálná kézzel, úgy oldották meg a kérdést"- hangsúlyozta Petrovszki Emil Mihály a gyár igazgatója. Nem mellesleg gyorsabb is lett a termelés, ami versenyelőnyt is jelent.

Szóltak a minőségellenőrzésről is - a hibás darabok ugyanis már a gyár területét sem hagyják el. A gyártási folyamat során két ponton is ellenőrzik a kész termékeket. Első lépésben három ipari és 3D-s kamerával, ultra érzékeny mikrofonokkal, valamint szervomotoros kalapáccsal vizsgálják meg az adott cseréptípus előre beállított paramétereit (szélesség, vastagság, szín stb.). A kalapács a cserép hangja alapján felismeri a belső repedéseket és azonnal lelöki a szalagról a hibás darabot.