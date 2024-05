Mohu: több fronton korszerűsödik a hulladékgazdálkodás

Ahogy arról a Világgazdaság is beszámolt: a legszigorúbb elvárásoknak is megfelelő, modern gyűjtő udvart alakított ki a Mohu Mol Hulladékgazdálkodási Zrt. Esztergomban, hulladékudvar-építő programjának első állomásaként, amelyet május 9-től vehettek használatba a környékbeliek. A hulladékudvar híre hamar elterjedtek a környéken, úgy tudni, a nyitás óta folyamatosan érkeznek különféle típusú hulladékokkal.

Pethő Zsolt szerint több olyan hely van Magyarországon, ahol húsz perces autóúttal sem találni hulladékudvart / Fotó: Kallus György / Világgazdaság

Jelenleg országszerte több mint 280 hulladékudvar működik, de vannak térségek, amelyek „fehér foltnak” számítanak. Eddig ilyen volt Esztergom is, ahol a környékkel együtt egyre komolyabb gondot okozott a csaknem hatvanezer főnyi lakosság által képzett hulladékok elhelyezése, kezelése, de ha nagyobb várost nézünk, Budapesten is akadnak olyan területek, ahol az ott élőknek három kerületen kell átkelniük, hogy hulladékudvart találjanak. Ahogy az esztergomi objektum átadásán is elhangzott, a Mohu célja, hogy 10 éven belül hazánk hulladékudvarhálózatát a lehető legmodernebb elvárások szerint fejlessze.

Kisebb településeknél a mobil hulladékudvar a megoldás

A Mohu eltökélt, hogy

ezeken területeken is létesüljenek hulladékudvarok, vagyis 5-10 ezer főnyi lakosságszámra jusson egy ilyen létesítmény, amelyet gépkocsival 20 perc alatt el tudnak érni

– mondta Pethő Zsolt, a Mohu Mol Hulladékgazdálkodási Zrt. vezérigazgatója, hozzátéve, a kis településeken ezt a problémát úgynevezett mobil hulladékudvarokkal igyekeznek orvosolni.

Az elképzelés szerint ezeken a területeken, ahol nem célszerű udvarokat építeni, az előre meghirdetett napokon kivonul majd egy konvoj és leteszi a konténereket, illetve egyéb gyűjtőedényzeteket egy önkormányzattal egyeztetett helyen, ahol a lakosok elhelyezhetik a szelektív hulladékaikat az személyzet segítsége mellett. Sokfelé van igény erre, ugyanis nem mindenütt működik szervezett lomtalanítás, vagy nem létesült korábban szelektív hulladékok leadására szolgáló átvevő hely. Nagy mennyiségű hulladékot vagy olyasmit, amellyel normál esetben nem tud mit kezdeni az ember, le lehet majd adni a hulladékudvarban – jelezte a tervezett létesítményekkel kapcsolatosan a vezérigazgató.

Egységes szolgáltatást mindenfelé

A következő tíz évben a Mohu több mint 80 hulladékgyűjtő udvart létesít országszerte. Pethő Zsolt szerint ma már komoly igény van az egységes szolgáltatásokra is, hogy valamennyi új hulladékudvar ugyanazt a magas színvonalat nyújtsa az ügyfeleknek. Így például minden behozott hulladékot megmérnek és a különböző anyagokat – legyen szó textilről, elektromos hulladékról, papírról vagy bármiről – külön tárolják, pont azért, hogy nyomonkövethető legyen adott hulladék útja.

Ennek érdekében a Mohu minden új és már régebb óta működő hulladékudvarban bevezeti a hulladékok pontos nyilvántartását, illetve a begyűjtéstől a hasznosításig a teljes út nyomon követését segítő informatikai rendszert. A fejlesztésnek köszönhetően egy olyan transzparens adathalmaz jön létre, amelynek számos haszna van, akár környezetvédelmi, akár ipari szempontból, hiszen lehet tervezni, látjuk, mennyi és milyen hulladék keletkezik az országban.

Mi a helyzet a kötelező palack visszaváltással?

Mint ismert, június 30-ig kaptak haladékot az italcsomagolások gyártói. Addig hozhatnak forgalomba nem visszaváltó palackokat, alumínium dobozokat, üvegeket, de a boltok polcain már egyre több helyen megtaláhatók a különböző visszaváltható csomagolású italok. A Mohu országszerte szaporodó számú visszaváltó automatái pedig már most is várják a PET- és üvegpalackokat, fém italosdobozokat.

„Több mint kétezer automatát telepítettünk mostanáig, és folyamatosan szerződünk a kézivisszaváltó-pontokkal is” – közölte az ügyvezető igazgató. Hozzátette: egyelőre kisebb mennyiségű új címkés, logóval ellátott palackot találni az üzletekben, mivel a gyártók fokozatosan állnak át az új csomagolásokra, és ebben az ütemben jelennek meg ezek a termékek a boltok polcain is, ahol egyébként júliust követően akár hónapokig, a készletek kifutásáig találhatunk még régebbi fajta csomagolású terméket is. A már bevezetett új termékekkel viszont már lehet próbálgatni a rendszert:

május első két hetében például már több mint 110 ezer palackot váltottak vissza a fogyasztók

és ez a szám hétről-hétre exponenciálisan nő.

A világon elsőként bankszámlára utalják a betétdíjat

„Folyamatos az automaták kihelyezése, több ezer automatával várjuk majd a lakosságot országszerte. A technikai háttér, vagyis a logisztika, a válogatás és újrahasznosítás már be lett üzemelve, készen állunk a júliusban megnövekvő forgalomra” – számolt be Pethő Zsolt az európai országokban már működő rendszer életbe lépéséről.

A vezérigazgató kiemelte a program különlegességét: mint mondta, lehetőség lesz arra, hogy Európában elsőként közvetlenül bankszámlaszámra kapják meg a visszaváltási díjat az automatát használók egy mobilapplikáció segítségével. Pethő Zsolt szerint sokan választják majd a kupont is, amelyet az automata nyomtat ki és levásárolható vagy készpénzre váltható lesz az adott üzletben, üzletláncban.

Hulladékkénti kezelés helyett újrahasznosítás

A Mohu elkezdte textilgyűjtő konténereinek telepítését is, hulladékudvarokban, önkormányzatoknál, tankerületeknél, és kiskereskedéseknél. Mint Pethő Zsolt elmondta, nem volt jellemző korábban, de mostanra minden hulladékudvarban leadható textil hulladék, illetve a konténerek is egyre több udvarban elérhetők. Úgy tudják, ahová kikerül ilyen konténer, azonnal megtelik. A tervek szerint három éven belül 4500 ilyen gyűjtőpont létesül majd országszerte, aminek köszönhetően 2027-re megnégyszereződik a hazai textilgyűjtő-konténerek száma.

Mindenesetre a társaság honlapján közzétett listán már több mint 730 textilhulladék-gyűjtő helyszín szerepel. A lakosság számára elérhető konténerek száma viszont ennél sokkal nagyobb, körülbelül 1700 hiszen számos helyszínen több konténer is található.. Két évvel ezelőtt nyolc kilotonna használt ruhát és textíliát gyűjtött be Magyarország, miközben jelenleg 60-80 kilotonnát lehetne begyűjteni, amennyiben mindenki megtalálná a konténert, ahol ezt leadhatná.

A tervek szerint három éven éven belül 4500 ilyen gyűjtőkonténer létesül majd országszerte / Fotó: Kallus György / Világgazdaság

Szuperválogató a feldolgozás bajnoka

A vezérigazgató beszélt az úgynevezett szuperválogató létesítményről is. Úgy fogalmazott, hogy a hulladékgazdálkodásnak a szívét-lelkét jelenti a válogatás, amelynek itthon zömében még egy nagyon korszerűtlen kézi változata működik. „Ez se nem költséghatékony, se nem pontos. A Mohu ezen is változtatni kíván” – mutatott rá.

Az általuk alkalmazott robotikai módszer szerint egy hatalmas – akár egy teljes vármegye hulladékát is feldolgozni képes – létesítmény, 30-40 különböző anyag, köztük akár 6-7 féle műanyag szerint csoportosítja, válogatja szét a hulladékot, a jelenleg elérhető 10 helyett.

A Mohu elkezdte ezek tervezését, ahhoz, hogy az egész ország területét le tudják fedni, és csak ilyen válogató berendezéssel dolgozzanak, ahhoz várhatóan 20-30-ra lesz majd szükség. Bonyolultsága miatt maga a tervezése, megépítése, engedélyeztetése is több időt vesz igénybe, az elsőt a jövő évben tudják majd átadni – jelezte a Mohu vezérigazgatója.

Hogy állunk a zöld szemlélettel?

A Mohu által beindított valamennyi fejlesztés a hazai lakosság szemléletformálását is szolgálja, de kérdés, hogy állunk mi magyarok a környezettudatossággal, zöld szemlélettel. „Magyarország ilyen téren a régió középmezőnyében található, a nyugat-európai, fejlettebb országokhoz képest még van hova fejlődnünk. A Mohu ismertsége és az üzenet, hogy az újrahasznosítással foglalkozunk, a mi statisztikáink szerint egyre több embernek tetszik” – vélekedett Pethő Zsolt. Szerinte a kérdés csak az, hogy mindez mikor csap át cselekvésbe.