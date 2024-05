Most választják meg a Balaton idei fagyiját

Fagyikörkép: mit szeretnek a magyarok? – videó Világszínvonalú a magyar fagylalt, a magyar cukrászok kiemelkedően szerepelnek a világversenyeken is. A hazai közönség kíváncsi és lelkes, van, aki nemcsak nyáron, hanem már télen is rendszeresen vásárol fagylaltot. Az ízek toplistája folyamatosan változik, a csoki, az eper és a vanília örök kedvenc, de egyre nagyobb tömegeket hódít meg a pisztácia, amelynek több változata is kapható a magyarországi cukrászdákban is.