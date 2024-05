Mutatunk egy tízkilométeres kerékpárútat, amit nem érdemes kihagyni

A Wenckheim turista– és kerékpárút Békés vármegye történelmének meghatározó szereplőihez, a Wenckheim családhoz kapcsolódó kulturális és építészeti örökségeket bemutató tematikus kerékpárút és szolgáltatáscsomag – ismerteti a Tények.hu.

A szabadkígyósi kastély a nagyközönség számára is nyitva áll / Fotó: Rosta Tibor

Információs táblák, pihenőhelyek, szervízpontok szolgálják a kerékpárosok kényelmét a kerékpárút közel 40 kilométeres nyomvonalán. Kezdők számára is ideális, ám különlegessége nem ebben rejlik. Hanem abban, hogy több Békés megyei kastélyt is érint. Csak ebben

a vármegyében 31 kastély van, ezekből 17-et a Wenckheimek építtettek.

A kerékpárút ezek közül érinti a szabadkígyósi, a pósteleki, a gerlai, valamint a gyulai kastélyt is, de egy kisebb kitérővel akár a dobozi Wenckheim-kápolna és - kripta is megközelíthető. A Wenckheim család által építtetett kastélyok több szempontból jelentős elemei a kerékpárútnak. A pár éve felújított szabadkígyósi kastély, ami Ybl Miklós tervei alapján épült eklektikus, neoreneszánsz stílusban, a nagyközönség számára is látogatható.

De van más érdekesség is: a pósteleki parkerdőben többek mellett megtekinthető a Széchenyi-Wenckheim-kastély romja. Az ott elhelyezett kronoszkópba tekintve a kastély és a park 1930-as látványában gyönyörködhetnek az érdeklődők. A 360 fokban körbeforgatható panorámafilm a Széchenyi-Wenckheim család 1930-as évekbeli életképeit mutatja be.

A Wenckheim családhoz kapcsolódó kulturális és építészeti kincseket bemutató tematikus kerékpárút 2023-ban elnyerte az Év kerékpárútja címet is.