Nagy Márton bejelentést tett: 30 év felettieket célzó támogatások indulnak el

Május 16-tól elérhetők a 30 év feletti álláskeresők és inaktívak elhelyezkedését célzó támogatások,

az uniós társfinanszírozással megvalósuló program teljes kerete több mint 150 milliárd forint

– mondta a nemzetgazdasági miniszter a tárca szerdai budapesti sajtótájékoztatóján.

Nagy Márton: május 16-tól elérhetők a 30 év feletti álláskeresőket segítő támogatások / Fotó: Purger Tamás / MTI

Nagy Márton hangsúlyozta: Magyarországon majdnem teljes a foglalkoztatottság, a munkaerőpiaci tartalékot az inaktív emberek jelentik, őket kell aktivitásra ösztönözni.

A hazai munkaerő-tartalék 300 ezer ember, ezt a csoportot szeretnék megmozgatni

– mondta a miniszter.

Czomba Sándor, a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkára elmondta: a Ginop Plusz program keretében megvalósuló projekt célja a 30–64 éves álláskeresők és inaktívak elhelyezkedésének segítése. Kiemelten támogatják a hátrányos helyzetű állástalanokat, egyebek mellett bértámogatással, valamint lakhatási, utazási és képzési támogatással.

A nemzetgazdasági miniszter a Világgazdaságnak korábban úgy nyilatkozott, nem gondolja, hogy döcögne a források kifizetése. Azok az amelyek fel lettek szabadítva, ilyen a Ginop Plusz, az IKOP Plusz a KEHOP plusz vagy a TOP plusz, rendben haladnak. Az elmúlt három-négy alkalommal a gazdasági kabinet csak azt tárgyalta, hogy az adott minisztériumok el tudják-e indítani a programokat: a Ginop Plusz, a Dimop Plusz és a KEHOP Plusz is elindulhat. „Hogy csak a gazdaságfejlesztést és a Ginopot említsem, nincs olyan hét, amikor ne jelentenénk be egy újabb felhívás megjelenését. Úgy látom, hogy a minisztériumok és a miniszterek is tudatában vannak annak, hogy ezeket az uniós pénzeket nagyon gyorsan ki kell nyomni a gazdaságba. Pontosan a gazdaság újraindítása érdekében” – mondta a politikus.