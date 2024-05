Pünkösd: kétnapos boltbezárás jön, a MÁV sűrített balatoni járatokkal készül

Csínján bánnak az áremeléssel a hotelek, pünkösdre még vannak szabad helyek – most kezdődnek a last minute foglalások Vegyesen alakul a szállodai foglaltság a pünkösdi hosszú hétvégére, van, ahol már telt házhoz közelítenek, de a legtöbb helyen még bőven vannak szabad szobák. A magyarokra jellemző last minute foglalások még jelentősen átírhatják a statisztikát. A hazai hotelek idén csínján bántak az áremeléssel, aminek mértéke jellemzően egy számjegyű volt.