Romániába utazik Orbán Viktor

Lázár János Cseke Attila szenátorral, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) Bihar megyei szervezetének elnökével tartott nagyváradi sajtótájékoztatón elmondta, hogy június elején Orbán Viktor miniszterelnök a Partiumba látogat és részt vesz az RMDSZ kampányában. Az építési és közlekedési miniszter szerint a magyar kormányfő ezzel érzékelteti, hogy nemcsak a székelyföldi magyarság az, amely számíthat az együttműködésre és a támogatásra.

Orbán Viktor június elején Romániába látogat (Fotó: AFP)

A bihari nagyvárosban csütörtökön délután tartandó gazdasági fórumot említve Lázár kifejtette,

azt vizsgálják, hogy Debrecen és Nyíregyháza fejlesztésével párhuzamosan a szatmári és a bihari részeken milyen gazdasági együttműködésekre és magyar-román kooperációra nyílik lehetőség.

Magyarország európai uniós elnökségének fő célkitűzésévé kívánja tenni Románia schengeni csatlakozásának támogatását. „Az elsődleges célunk, hogy a schengeni határ megszűnjön Magyarország és Románia között” – hangsúlyozta az építési és közlekedési miniszter, hozzátéve, ehhez egyszerre és együtt

társadalmi,

gazdasági és

nemzeti érdekünk fűződik.

A Maszol tudósításából kiderül, a tárcavezető többek között arról is beszélt, hogy fontos kérdések vannak napirenden, mert a szomszédban zajló háború okán sem mindegy, hogy ki ül az európai parlamentben. „Van egy magyar tét és egy európai tét” – ecsetelte Lázár János. Kiemelte azt is, hogy az elmúlt napok rámutattak arra, hogy nem szabad gyűlöletkeltésre politikát építeni a világban, az RMDSZ-nek pedig abban is van felelőssége, hogy stoptáblát mutasson a hazai magyarellenes, szélsőséges pártoknak. „Aki az erdélyi magyarok ellensége, az Magyarországi ellensége” – jelentette ki Lázár János. A választási széthúzás kapcsán súlyos hibának, sőt tragédiának nevezte a külön indulást, mert meglátása szerint, aki az RMDSZ-t gyengíti, az a román pártokat erősíti.