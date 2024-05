Szijjártó Péter: Paks II. estében jó látni a német, francia, amerikai és orosz együttműködést

Már tizenhétezer furat van a földben a tervezett hetvenötezerből, és tíz-tizenkét munkagép folyamatosan dolgozik éjt nappallá téve a telephelyen. Jó látni, tapasztalni a nemzetközi együttműködést: német, francia és amerikai vállalatok tevékenykednek együtt az oroszokkal – mondta a Teol.hu-nak adott exkluzív interjúban Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter.

Fontos részleteket árult el Szijjártó Péter a Paks II. beruházásról is Fotó: AFP

Tájékoztatása szerint, a projekttel „szépen haladunk előre.” Megérkezett az engedélyt a huszonhárom méteres mélységig történő talajkitermelésre is, amely munkafolyamatot is hamarosan elkezdik. Mint mondta, továbbra is reális cél a fontos mérföldkőnek számító első betonöntés ez év vége előtti megvalósulása.

Az úgynevezett zónaolvadék-csapdáról is friss részleteket közölt a miniszter. Mint mondta, ennek a hatalmas műtárgynak a darabjait, amelynek tizenhat Airbus repülőgéppel egyenlő a tömege, a telephelyen szerelik majd össze. Ezek már uszályokon vannak, és megkezdték a Paksra vezető útjukat a Don folyón. Ha minden a várakozásoknak megfelelően alakul, azaz kedvező lesz a vízállás a Dunán is, akkor még a nyár folyamán megérkezik a zónaolvadék-csapda hazánkba.

A külgazdasági miniszter szerint, a kormány deklarált célja, hogy a sikeres kelet-nyugati gazdasági kiegyensúlyozást követően most a dél-nyugat magyarországi terület fejlesztésére fókuszáljunk. Ennek egy része a Paks II. beruházás, és

ezért jelöltünk ki egy nagy ipari parkot Baranyában, fejlesztettük az ipari parkot Szekszárdon, terveztetjük az M9-est, ezért lesz Mohácsnál is Duna-híd, ezért fejlesztjük a pécsi repülőteret, és ezért invesztálunk a szakképzésbe is.

Szijjártó Péter kérdésre válaszolva kitért arra is, hogy Európa nagy része médiabuborékban él, és sokan azt képzelik, hogy az egész világban eluralkodott a háborús pszichózis. Ez azonban véleménye szerint nem így van. A globális többség ugyanis békét akar. Mint mondta, Magyarország ehhez a többséghez tartozik, de az öreg kontinensen elenyésző kisebbségben vagyunk, viszont a hangunk messzire elér. Teljes interjú a Teol.hu oldalán olvasható.