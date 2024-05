Tévhitben élnek a magyarok: nem csak akkor kell dietetikushoz fordulni, ha nagy a baj

Milyen tervekkel vág neki második elnökségének?

Az MDOSZ tevékenysége kétirányú, és én is ebben a két irányban gondolkodom: a lakossági egészségfejlesztésben, illetve a dietetikusok ismertségének, elismertségének növelésében, tudásuk naprakészen tartásában.

Előbbi célt szolgálja az egészséges táplálkozás népszerűsítése, amellyel a nem megfelelő életmódhoz kapcsolódó betegségek, például egyes daganatok megelőzhetők. Ehhez van nekünk egy OKOSTÁNYÉR® névre hallgató táplálkozási ajánlásunk. Rendkívül fontosnak tartom, hogy ennek az üzeneteit eljuttassuk a magyar lakossághoz: lehet finomat enni, a fenntarthatóságra figyelni, jót tehetünk a szervezetünkkel, ha az OKOSTÁNYÉR® elvei szerint állítjuk össze az étrendünket. Ha nem is száz százalékosan, de mindenki megismerheti azokat a fontos lépéseket, amelyek számára megoldást hoznak. Ha például valaki nem tud odafigyelni a folyadékfogyasztásra, jó célkitűzés lehet neki, hogy két pohárral többet igyon naponta. Ezek az apró lépések elvezetnek egy sokkal egészségesebb étrendhez. A szövetségnek sok kezdeményezése van e téren, melyekből kiemelt figyelmet kap a gyermekek oktatása, a GYERE®-Gyermekek Egészsége Program idén lesz tíz éves. Tavaly elindítottunk egy országos tanulmányi versenyt is, mert a gyerekek edukációja megkerülhetetlen, a gyermekkori étkezési szokások döntően meghatározzák a későbbieket is.

Szűcs Zsuzsanna, a dietetikusok elnöke szerint az egészségünkkel és az étkezésünkkel túl nagyvonalúan bánunk (Fotó: MDOSZ)

Az emberek fejében a fogyókúra, az életmódváltás még mindig azt jelenti, hogy salátaleveleket kell rágcsálni. Miként lehet ezen a szemléleten változtatni?

Az életmódváltáshoz mindig kell egy jó motiváció, de ez nyilván nem lehet mindenki számára ugyanaz. Nekem például a gyermekem jelenti ezt. Szeretnék neki jó példát mutatni, azt, hogy miként lehet normálisan, magunkat szeretve, egészségesebb életet élni. Kell egy reális célkitűzés. A saját példámon is látom, én is küzdök a súlyommal és a korlátaimmal. A sikeres életmódváltáshoz elengedhetetlenek, hogy ne a lehetetlent tűzzük ki magunk elé. Apró, betartható lépésekkel haladjunk, például, adjuk le a súlyunk 5-10 százalékát – az már nagy sikerélményt ad, és jó eséllyel tartós is marad. A szokásaink megváltoztatása egy tanulási folyamat, nem születtünk ezzel a tudással. Ha ezt elfogadjuk, máris ott vagyunk. Mindenki képes rá, de a saját motivációja és képességei szerint fogja ezt az utat bejárni. Ennek a hibázás is a része.

Ezt nevezzük csalónapnak?

Ezzel sincsen semmi baj. Csak mihamarabb vissza kell térni azokhoz a szokásokhoz, amelyeket el szeretnénk sajátítani, amelyekről tudjuk, hogy valóban jó nekünk. Segítséggel nyilván könnyebb ez a folyamat.

Itt jön a dietetikus szerepe. Mikor érdemes szakemberhez fordulni?

Sokan azt hiszik, hogy dietetikushoz akkor kell menni, amikor már nagy baj van:

kialakult egy daganat,

magas a vérnyomás vagy

feljöttek a plusz kilók.

Holott akkor is érdemes hozzájuk fordulni, ha mondjuk szeretnénk jobb sportteljesítményt nyújtani, jobban érezni magunkat. A szakemberektől már a kezdeti lépéseknél is sok hasznos tanácsot, ismeretet kaphatunk.

Ezek szerint fiatalon, idejekorán kellene tudatosnak lenni, és az évekkel szaporodó kilókat kordában tartani?

A táplálkozás – hogy mit eszünk – úgynevezett epigenetikai tényező, befolyásolja többek az is, hogy a génjeinkbe kódolt tulajdonságaink megjelennek-e vagy sem. Ha tudjuk, hogy a családban többgenerációsan jelen van a cukorbetegség, akkor arra oda lehet figyelni, mert helyes táplálkozással, mozgással jó eséllyel kivédhető a megbetegedés.

Az egészséges táplálkozáshoz nem kell mindig saláta (Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP)y

Gyorsan és azonnal szeretnénk lefogyni. A gyógyszeripar is előáll a maga megoldásaival, naponta jelennek meg a cikkek a szemaglutin alapú injekciós fogyasztószerekről, amit elsősorban 2-es típusú cukorbetegek számára írhat fel az orvos. Ehhez képest jelen van a feketepiacon, sokan ráadásul orvosi ellenőrzés nélkül használják. Jó irány ez?

Mindenképpen érdemes szakember segítségét kérni túlsúly esetén, és több irányból előmozdítani a fogyást. A dietetikus mellett kereshetünk olyan trénert, akinek van képzettsége a krónikus betegséggel élők edzésére, és pszichológus is segíthet a támogatásban. Nagyon veszélyesnek tartom, hogy nagyon sok táplálkozási tanácsadó kínálja magát a világhálón, mindenféle megalapozott tudás nélkül.

Egyszerűnek tűnik egy menütervezés, pedig jóval többről szól, mint csirke meg rizs.

Egy dietetikus legalább négy éven át tanulja ezt a szakmát az alapoktól kezdve a legfrissebb tudományos megállapításokig. Ezt a tudást nem adja át egy néhány hetes-hónapos tanfolyam. Érdemes hiteles forrásból tájékozódni. Az egészségünk borzasztóan nagy érték. Az autót elvisszük a szerelőhöz, ha baja van, de az egészségünkkel és az étkezésünkkel túl nagyvonalúan bánunk. Mindenkit arra bíztatok, táplálkozási kérdésekben kérje dietetikus tanácsát, mert ő ért hozzá a legjobban.

Egy ideális világban az alapellátásban minden háziorvos mellett kellene lennie egy dietetikusnak is. Dolgoznak ezen is?

Nagyon fontos lépés történt két évvel ezelőtt itt, Magyarországon. Az Európai Dietetikus Szövetség budapesti ülésén kiadta az úgynevezett Budapest Nyilatkozatot. Ez kimondja, hogy a megfelelő táplálkozás alapvető emberi jog, amelynek biztosításában a dietetikusoknak rendkívül fontos szerepe van. Évtizedek óta tudjuk, hogy megéri a táplálkozástudományba fektetni.

Minden egyes euró, amit dietetikára költenek, 14-63 euró megtakarítást hoz az egészségügyi kasszának.

Kevesebben lesznek betegek, rövidebb ideig tartózkodnak kórházban, hamarabb meggyógyulnak, kevesebb szövődménnyel. És akkor az egyén jobb életminőségéről még nem is beszéltünk!

Hazánkban a dietetikai szaktanácsadáshoz való hozzáférés mégis eléggé korlátozott. Felméréseink ugyanis azt mutatják, hogy körülbelül a szakemberek fele hiányzik a rendszerből, a személyi-szakmai minimumfeltételek csak az intézmények ötven százalékában teljesülnek. Nagyon fontos lépés lenne, hogy a háziorvos mellett, a praxisközösségekben, esetleg az egészségfejlesztési irodákban jelen legyen dietetikus is. A hazai modellprogramok egyértelműen bizonyították ennek a hatékonyságát. Vannak erre ígéretek az ágazatvezetés részéről. Bízunk benne, hogy megvalósul. A szak nagyon népszerű, jelentős a dietetikus-szakemberek képzése, jó lenne, ha Magyarországon mindenkinek elérhető lenne a tudásunk. Ezt kívánom magunknak a következő négy évre.

