Több tízmilliárd eurónyi forrás érkezhet vidékre – itt vannak a részletek

A kormány célja, hogy uniós és hazai források felhasználásával csökkentse az országon belüli fejlettségi különbségeket

– jelentette ki a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium parlamenti államtitkára, Latorcai Csaba csütörtökön Székesfehérváron.

Fotó: Bencsik Ádám

Az államtitkár a Fejér Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara Húsz éve az Európai Unióban című kiállításának megnyitóján felidézte, hogy az elmúlt húsz évben Magyarország számos területen ért el látványos sikereket, eredményesen tudta hasznosítani az nyújtotta gazdasági lehetőségeket, így a támogatásokat is.

Magyarország a 2014–2020-as időszakban az első három között szerepelt az európai uniós tagországok között az uniós források felhasználásában – idézte fel –, a 2021–27-es időszakban pedig jelenleg első. Fejlettségben Magyarország évről évre erőteljesen zárkózik fel az EU átlagához, ugyanakkor az országon belül az egyes területek közötti különbségek növekedése figyelhető meg. A kormány célja ezért az, hogy

a 2021–2027 közötti időszakban 21,8 milliárd eurós kohéziós forrással élhetőbbé tegye a vidéket.

Latorcai Csaba azt mondta, hogy ebben a munkában a kormány a jövőben is számít és épít a gazdasági élet különböző szektorait képviselő kamarákra, köztük a Fejér Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamarára is. Úgy vélte, az együttműködési szándékot erősíti az érvényben lévő stratégiai együttműködési megállapodás, valamint az a támogatási szerződés is, amelynek célja, hogy a kamara megvalósíthassa az Egységes piac program elnevezésű pályázatában foglalt elképzeléseit a 2021–2027-es pénzügyi időszak alatt.

Czunyiné Bertalan Judit, az Északnyugat-magyarországi Gazdaságfejlesztési Zóna komplex fejlesztéséért felelős kormánybiztos kiemelte, hogy nagyon gazdag és termékeny húsz év van a magyar gazdaság és a Fejér Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara mögött is. Mindezt jól mutatja, hogy Fejér vármegye jóval az országos átlagot meghaladó volumenben és teljesítményben vette igénybe az Európai Unió gazdaságfejlesztésre szóló támogatási forrásait. A kormánybiztos leszögezte: ahhoz, hogy a gazdasági fejlettség és gazdasági teljesítmény láthatóvá váljon a térségben, elengedhetetlen volt a kamara. Radetzky Jenő kamarai elnök a kiállítás kapcsán megemlítette, ugyan 2004-ben csatlakozott az ország az Európai Unióhoz, de a kamara már az azt megelőző két évben uniós felkészítésbe kezdett a gazdaság szereplői körében.