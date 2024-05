Itt az utasbiztosítási szezon, és erősnek is ígérkezik

Ide repülünk leginkább nyáron Míg Barcelona és Róma azok közé az úti célok közé tartozik, amelyek sosem veszítenek népszerűségükből a magyarok körében, addig Isztambul a tavalyi 18. helyről a harmadikra ugrott a Kiwi.com repülőjegy-foglalási listáján a nyári hónapokra. A cseh utazási technológiai vállalat adatai szerint tavalyhoz képest számottevően több magyar repül idén Alicantéba, Bázelbe és New Yorkba, a júniusi EB miatt pedig Stuttgart is bekerült a top 20-ba. Arányaiban több honfitársunk utazik idén távolabbi úti célokra is, Ázsia különösen népszerű. Míg az átlagos repülőjegyár emelkedett – idén nagyjából 15 százalékkal többe, hozzávetőleg 72 ezer forintba kerülhet egy átlagos repülőjegy –, addig a 4000 kilométernél messzebbi járatokért kevesebbet kell fizetni tavalyhoz képest.