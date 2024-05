Varga Mihály: az idei feladat visszaépíteni a növekedést és újra lendületbe hozni az országot

A magyar gazdaság sikerének egyik kulcsa a több lábon állás, amelyhez a korszerű ipar, a kutatás-fejlesztés és a zöldgazdasági átállás egyaránt hozzájárul – fogalmazott Varga Mihály pénzügyminiszter szerda este Győrben, a Baross Gábor – Győr Gazdaságáért díj átadóünnepségén.

Varga Mihály szerint törekedni kell arra is, hogy azok a meghatározó ágazatok, amelyek képesek jövőorientáltan működni, erősödjenek / Fotó: Polyák Attila

A tárcavezető kiemelte, Győr élen jár abban, hogy Magyarország gazdasága át tudjon állni a körforgásos gazdaságra, amely csökkenti a felhasznált energia mennyiségét, a hulladékmennyiséget és a gyártási költségeket. Ez szerinte lehetővé teszi, hogy olyan gazdaság épüljön ki, amelynek révén az ország a saját lábán tud állni.

Varga Mihály úgy fogalmazott, törekedni kell arra, hogy ha nehezebb időszak jön, Magyarország képes legyen a saját maga által előállított ellátási láncokat létrehozni, egyebek mellett az egészségiparban vagy az élelmiszeriparban. Hozzátette: törekedni kell arra is, hogy azok a meghatározó ágazatok, amelyek képesek jövőorientáltan működni, erősödjenek.

Szerinte

az elmúlt években bebizonyosodott, hogy Magyarország képes az extenzív növekedésre, most az a feladatunk, hogy átlépjünk az intenzív korszakba,

amikor képesek vagyunk a kutatás-fejlesztésben, az innovációban is bizonyítani, hogy nemcsak gyártani tudunk, hanem továbbfejleszteni, kitalálni és megalkotni dolgokat, a 2020-as évek legfontosabb feladatainak nevezte mindezt.

A pénzügyminiszter hangsúlyozta azt is, hogy Győr és térsége 2010-et követően zászlóshajószerepet töltött be a munkaalapú gazdaság kiépítésében, amelyhez mára több térség is felzárkózott. Egyre több gazdasági erőközpont növeli a magyar gazdaság teljesítményét Nyíregyházától Debrecenen át Miskolcig, Zalától Kaposváron át Szegedig, Tatabányától Székesfehérváron át Kecskemétig – mondta.

A 2010 óta elért gazdasági eredményekről szólva Varga Mihály elmondta, hogy Győr-Moson-Sopron vármegyében 2010-ben még közel 7 százalékos volt a most pedig 1,7 százalék. Győrben és a vármegyében aki dolgozni szeretne, az el tud helyezkedni – jelentette ki, hozzátéve: „óriási fegyverténynek” tartja, hogy a 4,2 milliós foglalkoztatotti körben, amely 2019 végére kialakult, az ország nem lépett vissza.

A tárcavezető úgy vélte,

az idei feladat nem lehet más, mint visszaépíteni a növekedést, újra lendületbe hozni az országot, a gazdaságot, és mellette mérsékelni azokat az egyensúlyi problémákat, amelyeket az elmúlt évek okoztak.

„Segíteni kell a vállalkozásokat is abban, hogy működőképesek maradjanak” – fűzte hozzá, példaként a Baross Gábor programot, a Gyármentő programot és a zöldberuházások támogatását említette.