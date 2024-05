Varga Mihály: támogatjuk az Európai Unió nyugat-balkáni bővítését

A jelenlegi háborús időkben a Nyugat-Balkán kulcsfontosságú szereplő mind Magyarország, mind Európa biztonsága szempontjából – jelentette ki Varga Mihály az uniós pénzügyminiszterek tanácskozása után Brüsszelben.

Varga Mihály: a magyar elnökség folytatni fogja az EU-bővítés előkészítését / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

A tárcavezető hangsúlyozta, hogy a nyugat-balkáni országok már hosszú ideje várakoznak az uniós csatlakozásra, a térség új energiát, lendületet hozna az Európai Unióba (EU). Varga Mihály kiemelte: az EU ez irányú bővítése javíthatja a teljes szövetség versenyképességét, miközben a határvédelem kérdésében is hathatós segítséget jelentene.

Ráadásul ezek az országok a bizottsági ajánlásoknak is egyre inkább eleget tesznek, amelyet a mai gazdaságpolitikai párbeszéd is alátámasztott, így hazánk támogatja a csatlakozási folyamat felgyorsítását – tette hozzá a pénzügyminiszter. Varga Mihály kitért arra is, hogy a kedden napon tartott gazdasági és pénzügyi témájú megbeszélésen a nyugat-balkáni államok pénzügyminiszterei és jegybankelnökei is részt vettek. Az egyeztetésen az EU-t Magyarország, Lengyelország és Belgium képviselte. A pénzügyminiszter leszögezte: a magyar elnökség folytatni fogja az EU-bővítés előkészítését.