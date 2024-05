Vendégmunkások: negyvenhat lépcsős folyamat vezet Thaiföldről Budapestre

A magyar munkaerőpiacot is erősen sújtó munkaerőhiány generálta, hogy a thaiföldi munkavállalók már sokféle munkakörre érkeznek Magyarországra – kezdett bele Görög Rudolf, aki szállodaigazgatói székét hagyta ott, hogy munkaközvetítőt alapítson két üzlettársával. A problémák 2019-ben – a turizmus sikeréve után – jelentkeztek a szállodaiparban, egyre nehezebb volt munkaerőt találni bizonyos munkákra – idézte fel. „Sokat tűnődtünk azon a kollégákkal, hogy lehet a szakmailag elhivatott fiatalokat a pályára csábítani vagy a pályán tartani. De kevéssé sikerült, a háttérmunkákra pedig végképp nehezen voltak jelentkezők, de ott a fizetések sem voltak magasak, a munkanélküliek sem voltak érdekeltek abban, hogy elmenjenek egy szállodába takarítani” – tette hozzá. Akkor már látható volt, hogy a munkaerőhiány komoly nehézségeket fog okozni, vendégmunkásokra lesz szükség, hiszen Ausztriában és Németországban már ismert volt ez a helyzet a vendéglátásban.

Vendégmunkásokra egyre több ágazatban lesz szükség a közeljövőben / Fotó: Rákóczy Ádám

Jött a Covid

„A Covid különösen sújtotta a szállodaipart, sokan elvándoroltak, a felszolgálók, szakácsok gyakorlatilag eltűntek – magyarázta Görög Rudolf. – A vendéglátás mindig nehéz munka, magas a munkaórák száma, több műszakban kell dolgozni. A szállodák bezárása után ezek a munkavállalók főleg a kiskereskedelemben és az építőiparban találtak munkát. Amikor 2021-ben újraindult a vendéglátás, óriási problémák jelentkeztek, a szállodaipar számára horrorév volt, lehetetlen volt felszolgálót, mosogatót, szakácsot találni, miközben vendég még lett volna, de nem voltak alkalmazottak. Ekkor gondoltak arra, hogy vendégmunkásokat kell behozni, hogy enyhüljön a munkaerőhiány az ágazatban.”

Miért pont Thaiföldről

Egyik tulajdonostársuk thai, így nem volt kérdés, hogy thaiföldi munkavállalókat fognak toborozni. Eleinte kifejezetten a szállodaiparba kerestek embereket, majd ez bővült, ma már mezőgazdasági vállalkozásoknak, mosodáknak is közvetítenek munkaerőt. „A koronavírus járvány Thaiföldön is erősen megnehezítette a vendéglátóipar és a szállodaipar dolgát, egészen könnyű volt szakképzett személyzetet találni” – mesélte. Ma már szakképzett munkaerőt is be tudnak hozni, az általuk közvetített munkavállalók 75-80 százaléka a szállodaiparban dolgozik. A szakácsoknak sok esetben van nemzetközi tapasztalatuk, ismerik a világ gasztronómiáit, illetve nagyon gyorsan tanulnak, de ez igaz minden munkakörre. Jellemzően a thai embereknek nagy a munkabírásuk, jól tűrik a monoton munkavégzést is, ezért is alkalmazzák őket szívesen például a dél-koreai autógyárakban is.

Mit nyújt a magyar munkáltató?

Egy átlag thaiföldi munkavállaló valószínűleg keveset tud Magyarországról, így felmerül a kérdés, milyen vonzó ajánlatot tud tenni számukra a magyar Görög Rudolf úgy fogalmazott: Thaiföldön is tudják, hogy egyes európai országokban – Ausztriában vagy Németországban – jobban kereshetnek, mint Magyarországon, de ha az összképet nézik, hogy itt kapnak szállást, sok esetben ellátást, akkor arányaiban megéri nekik minket választani. Egy housekeeper (szállodai takarító) nagyjából 110 ezer forintnak megfelelő összeget keres Thaiföldön. Itt ennek több mint a dupláját megkapja, és nincs szállásköltsége. A pénzt hazaküldik, ebből támogatják a családjukat.

Sok thai megy külföldre

A thai társadalomra jellemző a generációk együttélése. Mivel nincsen nyugdíjrendszer, ezért a család tartja el az időseket. Sokan mennek külföldre dolgozni, Dél-Koreába, Tajvanra, Japánba és egyre többen Európába. A thaiföldi kormány támogatja a külföldi munkavállalást a beáramló pénz miatt, illetve fontos szempont az is, hogy ottani munkaerőpiacon nincsen olyan égető hiány – világította meg Görög Rudolf.

Könnyen alkalmazkodnak, tovább maradnak

A munkáltatók azt látják, hogy a thai munkavállalók könnyen megtanulják az itteni rendszert. Görög Rudolf szerint ez abból is adódik, hogy buddhisták, az elfogadás a vallásukban is benne van, nagy tisztelettel közelítenek mindenki felé. Ha megtalálják a számításukat, akkor a kétéves szerződésüket meghosszabbítják, vagy ha ez is eltelt, újrakötik. A Work & Smile nem engedi el az általuk közvetített munkavállalók kezét, tolmácsolnak nekik, ha nem beszélnek jól angolul, illetve ha ügyintézési vagy orvosi problémájuk akad, azt is végigkísérik, thai tulajdonostársa mindenben tud segíteni a honfitársainak.

Mindig főznek

Egyelőre több női munkavállaló érkezik Thaiföldről, de az agráriumban például inkább férfiak dolgoznak. Komfortos szállásokon vagy bérelt lakásokban élnek. A thai emberek számára nagyon fontos a főzés, ezért a szállásukon megfelelő konyhát is kell biztosítani. Rengeteg fűszert hoznak, amikor megérkeznek, így az otthoni ízek szerint étkeznek jellemzően.

Kevés szakmában versenyképes Magyarország

A Work & Smile talált olyan piaci rést, ahova még el tud helyezni thai munkaerőt, első körben Sopronba hoztak húsz segédápolót idősek ápolására. Szakképzett egészségügyi pozíciókban nem versenyképesek a magyar munkáltatók, egy szakképzett ápoló többet keres Thaiföldön, mint idehaza – jelezte Görög Rudolf. Terveik között szerepel a továbbiakban sofőrök, építőmunkások kiközvetítése magyar cégekhez, de szinte minden iparágba találnak munkaerőt Thaiföldön. Azt is elmondta, egy thai munkavállaló közvetítése három-négy hónapos folyamat, mire megkapja az engedélyt a munkavállaló egy 46 lépésből álló procedúrán kell átesnie. Viszont a toborzási technikájuknak köszönhetően a sikerrátájuk 95 százalék feletti, szinte minden pozícióra találnak olyan munkaerőt, aki itt akar dolgozni, és megfelel a magyar munkáltató elképzeléseinek.