Versenyelőnyt generál az MI használata

A programsorozat három topikot ölelt fel, így az innovációt, az innováció szerepét a kkv-szektorban, a mesterséges intelligencia térnyerését és használhatóságát, valamit a szervezetek szolgáltatásainak bemutatását, így a kamarák vállalkozásfejlesztési programját, vagy a KAVOSZ Széchenyi Kártya termékét, illetve az induló ESG szabályozás miatt erősödő kihívások kezelését.

Szita Károly polgármester a mai kaposvári konferencia nyitóbeszédében összefoglalta az elmúlt 10 év gazdasági fejlődését, illetve a nehézségeit, így például a Covid-járvány okozta sokkot.

A 10 legsikeresebb város közé vinné Szita Károly Kaposvárt / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Szita Károly emlékeztetett rá, hogy az állami és önkormányzati támogatásokkal sikeresen túlélte a piac a problémákat. Aztán jött a háború, az ami még nagyobb megpróbáltatás volt. Kérdésessé vált, hogy a vállalati szektor talpon marad e a krízis alatt. A polgármester elmondta, nemcsak állva maradt, de 2023-ban már növekedésre is futotta. Így ma azon kell gondolkodni, hogy az új technológiák megjelenésével hogyan lehet a városokban és az agglomerációban működő iparban struktúrát és szemléletet váltani.

Ez szinte minden városra és az ország teljes iparára vonatkozik. Szita Károly hangsúlyozta a célja az, hogy Kaposvár a 10 legeredményesebb magyar város közé kerüljön. Ma a 20-ik.

Parragh László az MKIK elnöke kapcsolódott a polgármester beszédéhez és folytatta a gazdasági átalakulás, illetve az átalakítást célzó döntések sorozatának összefoglalását. Hozzátette, az látszik, hogy lassúbb lesz az átmenet, illetve a kilábalás, de stabil gazdaságról van szó és erős vállalati szektorról. Összefoglalva beszélt a gazdasági folyamatokról és az elindult növekedésről, illetve képet adott a területi kamarák szerepéről, a döntéshozatalban vállalt munkáról. Mint mondta a szervezet hídként szolgál a politikai döntéshozók és a vállalati szektor között. Dunai Péter a MKIK főtitkára a kerekasztal-beszélgetés szekcióban arról beszélt, hogy a helyi vállalkozások a területi kamarákon keresztül kapcsolódhatnak a szervezet szolgáltatásaihoz és tehetik fel a vállalkozásfejlesztéssel kapcsolatos kérdéseiket. A nemzetgazdasági minisztérium képviselői az eltelt időszak gazdaságfejlesztési programjáról és a növekedési pályára állásért hozott döntéseket foglalták össze. Kaposváron Fábián Gergely iparpolitikáért és technológiáért felelős államtitkár a mesterséges intelligencia szerepéről állított össze előadást. Mint mondta most van az a pillanat, amikor a minisztériumnak be kell szállnia a vállalatok segítésébe.

Fábián Gergely NGM államtitkár az MI-ről tartott előadást / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Hozzátette a jelenlegi adatok alapján elmondható, hogy a világban az MI használatával öt év alatt több mint 13 ezer milliárd dollárral nőhet a gazdasági teljesítmény és bőven 30 százalék feletti versenyképesség növekedés érhető el vállalati szinten. Éppen ezért nem csak készülni, ha tanulni kell a mesterséges intelligencia vállalati alkalmazását, mert most még ugyan távolinak tűnik a technológia általános használata, ám nagyon rövid időn belül robbanásszerűen terjed el. Természetesen az NGM is kapcsolódik majd az uniós AI Act szabályozáshoz, a minisztérium szeretné, ha az egyébként feszített szabályozási környezetben szereplő egyes keretek piackomformá válnának, így a magyar EU elnökségen is fókusz téma lesz az uniós MI keretszabályozás üres részeinek „feltöltése”.

Természetesen az NGM is készül a jövőre és hamarosan indul a tanulógyár oktatókamion, amely road show jelleggel igyekszik majd az ország nagyvárosaiban bemutatni a mesterséges intelligencia és mellette az új technológiák használatát, az alkalmazások területét.

Krisán László a KAVOSZ Zrt. vezérigazgatója a Széchenyi Kártya hitelpiaci szerepéről állított össze előadást. A konstrukció kedvező kamatozása és az állami támogatása révén nem csak talpon maradt az összeomló hitelpiacon, hanem növelte a teljes kihelyezésben levő részarányát. A KAVOSZ folyamatosan azon dolgozik, hogy a jelenleginél is jobb kamatfeltételeket biztosítson a vállalkozásoknak a programon keresztül. A cég szoros kapcsolatban áll a magyar vállalati szektorral így képben van, hogy milyen aktuális igények mutatkoznak, mi az, amire a cégek fókuszálnak és mi az, amivel erősíthetik a vállalkozásokat.

A következő időszakban a piac számára a legnagyobb kihívás az ESG lesz. Ez bizony minden céget érinteni fog, legyen az nagyvállalat (az ESG jelentés elsősorban a multiknak lesz kötelező), vagy kisebb. Hiszen a kicsik a nagyvállalatok beszállítóiként eleget kell tegyenek a nagyok ESG rendszereinek.

A probléma csak, hogy a kis- és közepes vállalkozások nagyobbik része még csak nem is halott az ESG szabályozásról. Ezt kell majd kezelnie a vállalkozásfejlesztési és ösztönző rendszereknek. A KAVOSZ egy külön vállalatot hozott létre KAVOSZ E-Green Zrt. néven, amely nem csak pénzügyi hátteret, hanem teljes szaktanácsadást kínál a vállalatoknak a felkészüléshez. Amint elindul az ESG rendszer a cég tevékenysége élesedik.