VG-konferencia: a magyar betegek keveset tesznek azért, hogy sikeres legyen a terápiájuk

A kedd délutáni programban az egészséges és az úgynevezett „mentes” táplálkozást, a prevenciót, a fittséget boncolgatták a résztvevők, majd a gyógyszergyártók szerepéről is volt szó. Bajor Judit, a Magyar Gasztroenterológiai Társaság vezetőségi tagja szerint a „mindenmentesség” orvosi szempontból értelmezhetetlen. Vannak konkrét állapotok, amikor kerülni kell bizonyos alapanyagokat, de akinek erre nincsen oka, annak teljesen felesleges mentes diétát tartani – mondta. Igaz ez a gluténmentességre is orvosi értelemben, hiszen a társadalom 1 százaléka szenved lisztérzékenységben, és 5-6 százalék, aki nem beteg, de érzékeny. Beszélt a bélflóra egészségesen tartásáról is, az egészségtelen ételek, mikroműanyagok, az állományjavítók, adalékanyagok gyulladást idéznek elő, a bélbolyhok elpusztulnak, nem működik jól az emésztés. Első tünetek a puffadás, a hasi diszkomfort, a fáradékonyság, a rossz közérzet, ilyenkor érdemes orvoshoz fordulni. Arra is felhívta a figyelmet, hogy a hazai, szezonális, helyben termett élelmiszereket kellene előnyben részesíteni.

Csak egészség legyen! – kerekasztal-beszélgetés a fittség áráról / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Erdélyi Alíz, a Magyar Dietetikusok Országos Szövetségének (MDOSZ) főtitkára kifejtette, sok betegség kialakulásában szerepet játszik a táplálkozás. Beszélt arról is, hogy az egészséges táplálkozásba mindenféle étel belefér – a rántott hús is, de nem mindennap. Nem attól egészséges az étrend, ha chiamagot eszünk – tette hozzá. A MDOSZ elkészített egy Okostányér című weboldalt, ahol mindenki kikalkulálhatja mennyi ételre van szüksége.

Babai László István a Magyar Életmód Orvostani Társaság Egyesület elnöke azt tette hozzá, a prevenciót iskolás vagy ifjúkorban kellene kezdeni, bár őket ebben a korban ez pont nem érdekli.

Nem minden táplálékkiegészítő az, ami

Kardos Mária, a Goodwill Pharma társtulajdonosa, kommunikációs igazgatója elmondta: sok tennivaló van, mert szaporodnak a krónikus betegségek, növekszik az elhízás, és korábban, a fiatalabbak között jelennek meg azok a betegségek, amelyek régebben csak idősekre voltak jellemzők. Egyetértett azzal ő is, hogy fiatalon kellene elkezdeni azt a fajta stratégiai gondolkodást, ami majd a hosszú, egészséges élethez vezet. A hazai társadalom korfáját idézte, a legnagyobb létszámú korosztály jelenleg 48 éves, a fiatalabbak egyre kevesebben vannak, ezért nem lesz kapacitás, aki segítse majd az időseket. Arról is beszélt, hogy az egészséges élet fenntartásához nagy a kereslet a táplálékkiegészítők iránt. Kiemelte: óriási a kínálat, de ezeknek egy része nem megfelelő minőségű, nem megfelelő laboratóriumokban készül, nem az előírásoknak megfelelően. Utalt arra, sokan kényelmesek, azt várják, hogy azonnal megoldást kapnak egy celeb által reklámozott termékektől. Szemészként arra is felhívta a figyelmet, hogy a szemproblémák is sokat változtak a képernyőnézési és alvási szokások megváltozásával. Hozzátette továbbá, a kor előrehaladtával az egészség megőrzéséhez jó stratégia az egészséges táplálkozás, a mozgás, az étrendkiegészítők és az alvás.

Szabó Judit Anna anti-aging specialista szakgyógyszerész a gyógyszerfogyasztás kapcsán elmondta, hogy a betegek sokszor elhárítják a felelősséget, nem akarnak felelősséget vállalni az egészségükért, az orvostól és a gyógyszertől várják a megoldást. A döntéseinkbe szakembereket vonjunk be, ne a médiából gyűjtsük be az információkat – hívta fel a figyelmet.

Beke Zsuzsa a Richter Gedeon Nyrt. PR- és kormányzati kapcsolatokért felelős igazgatója elmondta, a vállalat 14 éve viszi körbe az országban a Richter Egészségváros programot, évente hét helyszínen. Rengeteg embert szűrtek le ez idő alatt – emelte ki. Azt látják, a magyar lakosság egészségi állapota rosszabb, mint azt európai embereké. A lakosságban van nyitottság, sokan mennek el a szűréseikre, és mindig van olyan, akit mentő visz el, mert olyan magas a vérnyomása – idézte fel. Támogatandó példaként említette meg az Egészséges iskola programot, amely rengeteg iskolába jut el, edukálja a tanárokat és a gyerekeket is. Hozzátette: felelősen gondolkodó nagyvállalatként az is fontos számukra, hogy tegyenek valamit a lakosság egészségéért, és befektetői megítélésüket is javítja, ha valós hozzájárulást tudnak adni a prevencióhoz. Utalt rá, hogy a beteg együttműködése nélkül sosem lesz meg a várt eredmény, a gyógyszer mellett be kell tartani az orvosok utasításait az életmód megváltoztatására vonatkozóan is.

Egészségbiztosítási körkép

A munkavállalók körében egyik legnépszerűbb az önkéntes egészségpénztár. Legalább egymillió tagot tartanak nyilván, viszont ha a családtagokat is beleszámoljuk, a tényleges használók száma magasabb lehet – hangzott el a témában a tartott kerekasztal-beszélgetésen, amelyen Váradi Péter, a Prémium egészségpénztár vezető stratégiai tanácsadója, Gergely Péter, a BiztosDöntés pénzügyi szakértője, valamint Horváth Zsófia, az MBH Gondoskodás Egészségpénztár értékesítési és marketingvezetője vett részt.

Elhangzott, hogy 2010 után sokkal inkább a tagok, mint a munkáltatók a befizetők, de megfordult a trend, és változott abból a szempontból is, hogy a munkaadóktól kapott összeg javát gyógyszerre fordították a dolgozók. A pandémiának egyetlen pozitív hozadéka, hogy felértékelődött a prevenció, az egészség védelme.

Az idén összességében több mint harmincezer új belépőre számítanak, az új tagok legalább fele közvetlenül keresi meg/fel az egészségpénztárakat. Ebben szerepe van annak is, hogy a bankokhoz hasonló „toborzóakciókat”, belépési kedvezményeket adnak. A pénztárak részéről az lenne az igény, hogy a SZÉP-kártyák mellett ismét adható juttatás legyen a pénztári tagság is – hangzott el a beszélgetés zárszavaként.