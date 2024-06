A diákhitel-kamatstop meghosszabbítását javasolják

Világszinten is egyedülálló a magyar diákhitelrendszer Bár az és a kamatok is elszálltak, továbbra is rendkívül kedvező feltételek mellett vehetik igénybe a hallgatók a szabad felhasználású Diákhitel 1-et. A hallgatók pedig élnek is a lehetőséggel – mondta a Világgazdaság makrogazdasági podcastsorozata, a Bruttó legújabb adásában Rákossy Balázs, a Diákhitel Központ Zrt. vezérigazgatója.