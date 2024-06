A kecskeméti Mercedest is utolérte az autóipar átalakulása: háromról két műszakra állnak át júliustól

Háromról két műszakra áll át júliustól a kecskeméti Mercedes-gyár – ezt a német konszern erősítette meg a Hiros.hu kérdésére még kedden. Azt írták, hogy ez idő alatt a dolgozók egy része szak- és továbbképzéseken vesz részt, ezzel is felkészülve a jövőbeli modellek gyártására.

Fotó: Móricz-Sabján Simon / Világgazdaság

Jens Bühler, a Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. ügyvezető igazgatója, aki január óta vezeti kecskeméti gyárat, a Baonnak múlt pénteken is beszélt a két műszakra való átállásról, amit azzal indokolt, hogy a termékkínálatukat teljesen át kell alakítani a most gyártott kompakt szegmens termékeiről az új MMA-platform modelljeire.

Ezekről elárulhatom, hogy jelentős előrelépést jelentenek számunkra, technológiailag és természetesen a gyárunk szempontjából is. Erre felkészülve gőzerővel zajlik az eszközeink átalakítása és gyáregységeink átépítése.

– magyarázta az ügyvezető, aki azt is elmondta, már tavaly karácsonykor elkezdték a hosszabb leállásokat beiktatni a termelésbe, hogy megfelelő körülményeket teremtsenek a berendezések átalakításához. A most nyáron induló két műszakos működés pedig szintén a tervezett átalakítási munkálatok miatt vezetik be.

Bühler a kérdést, hogy igazak-e a pletykák, miszerint a gyenge kereslet miatt állítják le a termelést, azzal hárította el, hogy most átmeneti szakaszban vannak. A jelenlegi modelljeik pedig fokozatosan a modellciklusuk végéhez közelednek.

A Mercedesnek a Hiros.hu-hoz eljuttatott tájékoztatójából kiderül az is, hogy számos átalakítás és átépítés történik a gyár területén, amellyel felkészítik a telephelyet az új modellek érkezésére.

Az ígéretek szerint az évtized közepén indul az új MMA-platform (Mercedes-Benz Modular Architecture) modelljeinek gyártása, és nem sokkal később kiegészül az MB.EA-platform (Mercedes-Benz Electric Architecture) teljesen elektromos modelljeivel.

Mindez egybeesik a Mercedes-Benz a magyar kormány között zajlott múlt heti tárgyalásokkal. Orbán Viktor miniszterelnök Stuttgartban állapodott meg a konszern vezetőségével, hogy a német cég több mint egymilliárd eurót fektet a kecskeméti gyár bővítésébe. A magyar kormányfő azt is elárulta, hogy a stuttgarti székhelyű német autóipari óriás titokban, hét lakat alatt tartja azokat az új modelleket, amelyeket még nem mutattak be, de őt már beengedték.