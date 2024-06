A szaktárca is reagált a példátlan büntetésre: Brüsszel új szintre emelte támadásait Magyarországgal szemben

Felháborítónak, igazságtalannak és elfogadhatatlannak nevezte az Európai Uniós Ügyek Minisztériumának parlamenti államtitkára az Bíróságának azon ítéletét, amely 200 millió euró – mintegy 80 milliárd forint – megfizetésére kötelezte Magyarországot az uniós bevándorlási politika megsértése miatt.

Zsigmond Barna Pál: Brüsszel pénzbüntetéssel támadja Magyarországot / Fotó: Kovács Tamás / MTI

Zsigmond Barna Pál a Facebook-oldalán azt írta, a pert az Európai Bizottság indította Magyarország ellen, mert szerintük nem biztosítjuk megfelelően a menekültügyi eljáráshoz való hozzáférést.

Brüsszel ezzel új szintre emelte támadásait Magyarország ellen

– tette hozzá.

Az EB szerint Magyarország nem szüntette meg a területén jogellenesen tartózkodó, harmadik országbeli állampolgárok jogellenes kitoloncolását, mert az érintetteket rendőrségi eljárás lefolytatása nélkül kíséri át a határkerítésen – ismertette az államtitkár.

Két bírságot szabtak ki Magyarországgal szemben:

egy egyszeri, 200 millió eurós bírságot, amely a múltat szankcionálja, amiért „nem engedtük be a migránsokat az ország területére”, ezenkívül pedig mostantól egy napi egymillió euró összegű „kényszerítő bírságot”, amit addig kell fizetni, amíg „hazánk meg nem teszi az ítéletnek való megfeleléshez szükséges intézkedéseket

– közölte Zsigmond Barna Pál.

Zsigmond Barna Pál vérlázítónak nevezte a Magyarországra kiszabott „brutális pénzbüntetést”.

Az átalányösszeg a kétszázszorosa, míg a kényszerítő bírság a 61-szerese az Európai Bizottság által a keresetben kért büntetésnek, és ha Magyarország nem fizet, akkor az uniós forrásokból vonják le az összeget – írta.

Az államtitkár hangsúlyozta:

Nem engedünk Brüsszel pénzügyi zsarolásának, megvédjük a határokat és megvédjük a magyar embereket.

A magyar emberek népszavazáson és keretében is világossá tették korábban, hogy nem fogadják el a brüsszeli migrációs terveket. Nemet mondanak a migránsok kötelező betelepítésére és a migránstáborokra, most pedig az EU bírósága azt a jól működő magyar menekültügyi szabályrendszert vette össztűz alá, amely jelenleg is hatékonyan védi Magyarország és egész Európa biztonságát és békéjét – mutatott rá Zsigmond Barna Pál.