Diákszámlák: itt a felvételi szezon, több tízezer forintos akciókkal csábítanak a bankok

Az idei évben is akciós hullámot hozott a bankoknál az iskolai felvételi szezon, és megjelentek a diákszámlákhoz kapcsolódó promóciók. A leginkább a felsőoktatási tanulmányaikat megkezdő fiatalokat megcélzó akcióknál több, a korábbi években már megszokott elem is visszaköszön: így például most is gyakori a díjmentes számlavezetés, a bankkártya díjának első évben történő elengedése vagy az ajándéktárgyak promóciós célú bevetése.

Fotó: Shutterstock

A pénzügyi szolgáltatók igyekezete persze nem véletlen. Egyrészt egyáltalán nem elhanyagolható méretű ügyfélkörről van szó – tavaly például csaknem 95 ezren nyertek felvételt valamelyik hazai felsőoktatási intézménybe, idén pedig nagyjából 121 ezren felvételiznek –, másrészt a diákokban a bankok szempontjából óriási a potenciál: ők lesznek ugyanis azok, akik később jól jövedelmező állásokban helyezkednek el, gyermeket vállalnak, így feltehetően hosszabb távon egy sor szolgáltatást és terméket is igénybe vesznek majd.

A Biztos Döntés most megjelent elemzésében ugyanakkor arra is felhívja a figyelmet, hogy a diákszámlák ugyan kedvezményesek a felnőtt díjazáshoz képest, de az átutalások pont nem szoktak ingyenesek lenni. A banki díj mellett pluszban a tranzakció összegének 0,3 százalékát is ki kell fizetnie az ügyfélnek a pénzügyi tranzakciós illeték miatt.

Az idei évben azonban két új tranzakciótípus segíti a teljesen ingyenes átutalást bármely két magyar bank között

– mondta Gergely Péter, a Biztos Döntés pénzügyi szakértője. Az egyik a fizetési kérelem, amely április 1. óta érhető el, és egyfajta fordított átutalásként a pénz címzettje indítja a tranzakciót a pénz küldőjének. A másik ilyen ingyenes átutalásos tranzakciótípus pont a tanév első napján indul az összes banknál, ez a QR-kódos átutalás, vagyis a qvik. Ezzel a kettő tranzakcióval küldve a pénzt, még a pénzügyi tranzakciós illetéknek megfelelő banki díjat sem kell megfizetni. A készpénzfelvételben – tette hozzá a szakértő – a törvényben előírt ingyenes készpénzfelvétel áll rendelkezésre, mely ugyancsak minden banknál elérhető, de egy nyilatkozattal kérni kell, és csak 16 éves kortól érhető el. Az ingyenes készpénzfelvétel bármely hazai, forint töltésű ATM-ből havonta legfeljebb két tranzakcióra vonatkozik, összesen legfeljebb havi 150 ezer forint erejéig.

A most futó akcióknál ugyanakkor a szokásos elemek mellett már az egyszeri jóváírás eszközét is egyre többször bevetik a pénzintézetek. Új számla nyitásakor például 40 ezer forintos jóváírást kapnak a diákok az Erste Banknál, ha internetbankon vagy mobilalkalmazáson keresztül nyitják meg az Erste EgySzámla Díjcsomagot diák kedvezménnyel, amely mellé számlanyitáskor bankkártyát is igényelnek, amit aktiválnak is a számlanyitást követő hónap végéig. A bankszámlára 24 hónapos hűségidőt kell vállalni. A bankszámlanyitás után egy táskát is kapnak ajándékba a diákok, melyet a számlanyitást követően vehetnek át egy bankfiókban.

A Gránit Banknál a felsőfokú képzésben tanuló diákok új ügyfélként, a Gránit Diákszámlát mobilalkalmazáson keresztül szelfivel megnyitva és a számlanyitás során valamelyik, a bank által megjelölt bankkártyát igényelve – és azt 60 napon belül aktiválva – ugyancsak 40 ezer forintot kapnak. A jóváírás feltétele a regisztráció a Gránit eBank mobilalkalmazásban és annak aktiválása, továbbá a hozzájárulás a marketingcélú megkeresésekhez. Feltétel az is, hogy az új számlatulajdonos 60 napon belül az új bankkártyájával ötször vásároljon sikeresen, tranzakciónként legalább ezer forint összegben. Az ajándék pénzért cserébe a Gránit Banknál is kétéves hűséget kell vállalni a megnyitott bankszámlához kapcsolódóan.

Az OTP Banknál új OTP Junior bankszámlát vagy Bázis számlát Junior kedvezménnyel, VideóBankkal vagy az OTP MobilBank alkalmazáson keresztüli szelfis számlanyitással nyitó új ügyfelek egy kupont kapnak ajándékba a banktól, melyet az OTP Kedvezményprogramon keresztül kell aktiválni. A kupon a Notebook.hu webshopjában vagy üzleteiben a saját OTP Junior betéti kártyával vásárolva váltható be, és a vásárlás értékének 25 százalékában – de maximum 30 ezer forint értékben – juttat vissza ajándék pénzt az OTP-bankszámlára.

Az UniCredit Banknál most 35 ezer forintot kapnak a Diákszámla Zéró bankszámlát nyitók, ha Mastercard Standard betéti bankkártyát igényelnek és megadnak telefonos és e-mailes elérhetőséget, illetve mobilbanki szolgáltatást igényelnek. A számlanyitást követő hónap végéig legalább öt tetszőleges tranzakciót el kell végezni a bankszámlán bankkártyával vagy mobilalkalmazással a bank által megadottak közül. A 35 ezer forintos jóváíráshoz szükséges feltételeket teljesítő ügyfelek fejhallgatót is kapnak, ha egy kérdésre válaszolva a havi 150 legközelebbi megfejtést adók közé kerülnek. A pénzintézet összesen 450 fejhallgatót oszt szét augusztus végéig.