TOP 10: évek óta ugyanaz az egyetemváros vezeti a listát a világon

Magyar egyetemváros egyelőre nincs az élen, de tavalyhoz képest hét helyezést javított, idén a 63. helyet megszerezve Budapest, amelyet jelenleg huszonhárom hellyel megelőz a 40. helyen található cseh főváros, Prága és az 58. helyen teljesítő lengyel főváros, Varsó is.

Miért lehet vonzó Budapest?

A világviszonylatban és Európában is a középmezőnyben szereplő

Budapest és a kelet-közép-európai régió még így is olyan városokat utasított a háta mögé, mint Helsinki, Oslo, Graz, Athén és Valencia.

Kiemelik, hogy a magyar főváros több lista szerint is a világ legélhetőbb városai közé tartozik, és tandíjak szempontjából is kifejezetten kedvező, ráadásul rengeteg színház, múzeum, romkocsmák, kávézók és a Slingo által a világ legjobb fesztiváljának választott Sziget is várja az itt tanuló egyetemistákat.