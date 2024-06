Elindult a bizalom erősödése a vállalati szektorban – nagy kihívás az ESG

Végigkísérve a rendezvénysorozatot, azt láttam, hogy minden nagyvárosban rendkívül aktív közönség érdeklődött a fórum iránt. Mik voltak az ismétlődő kérdések a helyi vállalkozók részéről önök felé?

Messze a szándékainkon túli érdeklődés mutatkozott a rendezvénysorozat iránt, ami azért is nagyon fontos, mert kiemelt konferenciaszezonban közérdeklődésre számot tartó fórumot rendezni finoman szólva embert próbáló feladat. Olyan tematikát dolgoztunk ki, amely menüként szolgál a vállalatok mindennapjaihoz. Volt átfogó tájékoztatás a gazdaság aktuális kérdéseiről, szerepelt a programban olyan előadás, amely piaci megoldásokra világított rá, és olyan, amely a cégvezetési technikákra. Hatalmas érdeklődés volt a mesterséges intelligencia (MI), az ESG, az innováció, de a kkv-knak nyújtott szolgáltatások bemutatása iránt is, és óriási sikerük volt a kkv-knak szóló közösség- és márkaépítési előadásoknak is. A célunk az volt, hogy megtaláljuk a vállalatok problémáinak gyökerét, és közösen válaszokat keressünk, illetve a problémákat összegezve, javaslatokkal megtámogatva tolmácsoljuk a döntéshozók felé. Amit látunk, az az, hogy a vállalkozásokat továbbra is a finanszírozás, a piac, a szabályozás és a helyzetmegoldások foglalkoztatják leginkább.

Mi az elsőben vagyunk erősebben jelen, percenként 20-22 millió forintnyi forrást juttatunk a kisvállalkozói szektorba, de természetesen értjük (és sok információnk van) a másik három témát is.

Jól látható, hogy a kkv-hitelek felét tavaly és tavalyelőtt is az állami támogatott konstrukciók tették ki, és hogy most is szükség van ezekre, mi sem bizonyítja jobban, mint hogy idén, az első négy hónapban már 1200 milliárd forint igény érkezett, és 550 milliárd forint összegre már szerződést is kötöttek. Szóval ez egy rendkívül fontos terület.

Krisán László vezérigazgató / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Mi volt a „menü”?

Ahhoz, hogy egy országjárás sikeres legyen, olyan témákat kell találni, amelyek valóban érdeklik a résztvevőket. Azt láttuk, ma a vállalkozásokat az aktuális gazdasági témák mellett az innováció és a fejlesztés, az ESG, a mesterséges intelligencia, illetve a vállalkozói, vállalatvezetői tréningek érdeklik. Ehhez prezentáltunk megfelelő előadókat, és ezek az előadások valóban látogatottak voltak. Az MI például egyértelműen mindenkit érdekelt.

Nem véletlen, hiszen a jelenlegi, „kifeszített” munkaerőpiacon a növekedést elsősorban hatékonyságjavítással lehet elérni, amihez viszont elengedhetetlen az új technológiák megismerése és alkalmazása.

Zárójelben jegyzem meg: a válságoknak van pozitív hatásuk is a vállalkozói körre nézve, például az, hogy minden krízis után minden vállalkozás vezetője megfogadja, hogy most aztán másként csinálja… majd a beruházások és a gazdasági növekedés általában háttérbe szorítja ezeket a gondolatokat. Most azonban a fenntarthatóság kérdése akuttá vált, a piacot egy ideje az energiahatékonysági fejlesztések mozgatják – mindenképpen változtatni kell az eddigi rutinon. Tavaly a fogyasztás visszaesése miatt látszott a megtorpanás. Ma azonban újra előtérbe került a növekedés, és persze emellett minden területen igény mutatkozik a fejlesztések finanszírozására is. Azt szoktam mondani, hogy ha mindig mindenre adni kell pénzt, akkor sosem jut semmire. De ha kijelölünk stratégiai területeket, amelyekre erőforrásokat allokálunk, akkor megfelelő mennyiséghez lehet hozzájutni. Nem szabad elaprózni. Mi a demjáni utat járjuk, a kisvállalkozókat finanszírozzuk, minden lehetséges és lehetetlen eszközzel.