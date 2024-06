Szuperfejlett, high-tech tankok jelentek meg Tatán

Magyar haderő fejlesztése: az évszázad katonai üzletéről pletykálnak – de most megszólalt a minisztérium Szárnyra kapott a hír, hogy a magyar kormány csúcsmodern vadászrepülőgépeket szerezhet be: Magyarország tárgyal Svédországgal a legújabb generációs Gripen E-ről a magyar haderő további fejlesztése érdekében. Csakhogy most megérkezett a hivatalos reakció egyenesen a Honvédelmi Minisztériumból.