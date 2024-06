Hónapokig spórolnak a nyaralásukra a magyarok, akik idén közel fél milliót terveznek elkölteni

A válaszadók közel harmada az utazási költségeinek fedezésére SZÉP-kártyáját is igénybe veszi, sokan azonban nem tudják, hogy az Egészségpénztárban félretett pénz is hasznosítható a nyaralás kiadásainak csökkentésére.

„Az utazni vágyók számára is jó lehetőség az egészségpénztári megtakarítás, mivel a 20 százalékos adójóváírás lehetőségének és az egyedi szolgáltatói kedvezményeknek köszönhetően ezzel számos, a nyaraláshoz kapcsolódó kellék és szolgáltatás ára is költséghatékonyan fedezhető. Egészségpénztári számlával akár az egész család kiadásai csökkenthetők, mivel az utazáshoz nélkülözhetetlen termékek, többek között számos naptej, napszemüvegek, az útipatika kellékei (vitaminok, gyógyszerek, kötszerek, fertőtlenítők), sőt védőoltások és szükség esetén orvosi vizsgálatok is fizethetők a terhére” – mondta el Dr. Horváth Zsófia, az MBH Gondoskodás Egészségpénztár értékesítési- és marketing vezetője.

A válaszadók 62 százalékával az alapos tervezés ellenére is előfordult már, hogy több pénzt költött el az utazás során, mint amennyit szeretett volna. A 27–35 év közötti fiatalok elsősorban szórakozási célokra, míg a 36–44 éves korcsoportba tartozók főképp étkezésre költöttek el a kívántnál magasabb összegeket.