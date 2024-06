Kiderült, melyek a legjobb hazai cukrászdák, és kik a legfelkapottabb cukrászok – fotók

Az óbudai Málna The Pastry Shop 2024-ben harmadik alkalommal szerezte meg a Dining Guide Top 100 Étteremkalauz kiadványban az év legjobb teljesítményéért az Év Cukrászdája díjat, vele a Hungarian Pastry Shop Best of The Best címet másodikként az országban – közölték a válogatás összeállítói.

Az Év Cukrászdája díjat átveszi Kolonics Zoltán cukrászmester / Fotó: Dining Guide

Magyarországon a Mihályi Patisserie kapta meg elsőként a Hungarian Pastry Shop Best of The Best címet, az óbudai cukrászda előtt két évvel.

Top 10 cukrászda:

Málna The Pastry Shop

Százéves Cukrászda

Auguszt Cukrászda Fény utca

Bergmann Cukrászda

Chouchou

Egy csipet torta

Kollázs Brasserie & Bar

Gerbeaud Cukrászda

Harrer Csokoládéműhely és Cukrászda

The Ritz-Carlton, Budapest

Édes válogatás a Ritz-Carlton cukrászaitól / Fotó: Dining Guide

Az Év cukrászdája Az ötéves óbudai Málna The Pastry Shop már a megnyitása évében Magyarország egyik meghatározó, minőségi cukrászdájává vált. A modern felfogású, francia stílusú üzlet Kolonics Zoltán cukrász és felesége, Varga Ágnes családi vállalkozásaként működik, akiket a tradicionális magyar cukrászat megújítása, a desszertek kortárs újrafogalmazása vezérel. A Málna desszert koncepciói nagy szakértelemmel megalkotott magas minőségű desszertek. A cukrászat érzékenyen összeállított süteményekkel száll a versenybe, signature desszertjei a Kávés-málnás Opera, a „Málna”, a Lactée Karamell-málna, az almás pite és az Esterházy.

Megválasztották az év cukrászát is

Az éttermek kínálatának egyik, ha nem leglátványosabb elemei a tányérdesszertek, azok prezentációja, innovációja és azzal együtt mindenki számára érthető megoldása a vendégélmény magas színvonalú megvalósításához elengedhetetlen. A cukrászdák mellett

a legkreatívabb szakembereket is díjazták a szektorban,

az idei évben a Dining Guide egy új díjjal, az Év Cukrásza Díj odaítélésével ismerte el egy kimagasló éttermi cukrász teljesítményét, aki Budapest egyik legimpozánsabb luxusszállodájának a Four Seasons Hotel Gresham Palace cukrászatának vezető cukrásza, a nemzetközi viszonylatban is meghatározható szakember, Szűcs Árpád.

Szűcs Árpád frissen elnyert díjával / Fotó: Dining Guide

A díjnyertes cukrász új éttermi desszertjei kiemelkednek a magyar éttermek desszertkínálatából.

Idén először a Dining Guide külön fejezetben foglalkozott a fenntartható gondolkodású vendéglátóipari egységekkel, a globális értelemben vett fenntartható, felelős magatartást és működtetést szem előtt tartva.

Az éttermek mellett a cukrászdák között is megszületett a top 10-es lista, amivel továbbra is arra szeretnék ösztönözni a hazai vendéglátókat, hogy folyamatosan edukálják kollégáikat, keressék azokat a lehetőségeket, amelyek segítségével kompromisszumok nélkül csökkenthető a környezeti lábnyomuk.

