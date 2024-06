Kína borsos összegeket vehet ki a német autógyártók zsebéből

Több mint kétharmadával visszaesett a német járműipari vállalatok üzleti hangulata – derül ki az Ifo gazdaságkutató intézet keddi felméréséből.

Kína miatt aggódnak a német autógyártók / Fotó: AFP

Az Ifo intézet honlapján publikált összefoglaló szerint az autóipari ágazat vállalatainak az üzleti környezetről alkotott véleményét számszerűsítő mutató értéke mínusz 8,6 pontra csökkent az áprilisi mínusz 2,4 pont után.

Az elektromos autókkal kapcsolatos kereskedelmi konfliktusban egy kínai válaszlépés az Egyesült Államokkal, illetve az EU-val szemben súlyosan érintheti a német autógyártók üzleti eredményeit

– nyilatkozta Oliver Falck, az Ifo vezető ágazati szakértője.

A németországi járműipari vállalatok aktuális helyzetének megítélését tükröző indikátor 2022 októbere óta először került negatív tartományba: májusban mínusz 4,7 pontra esett az áprilisi 8,1 pontról.

Az Ifo májusra vonatkozó adatai szerint az ágazat vállalatainak üzleti várakozásai alig változtak az előző hónaphoz képest, az indikátor mínusz 12,4 pontra csökkent az előző havi mínusz 12,3 pont után.

A német autógyártók és beszállítóik a korábbinál elégedetlenebbek aktuális helyzetükkel, a következő hónapokra vonatkozó várakozásaik pedig továbbra is borúlátónak bizonyulnak

– tette hozzá Oliver Falck.

A felmérésből az is kiderült, hogy a német járműipari vállalatok pesszimizmusa a munkaerő-tervezésben is megmutatkozik. A költségek csökkentése érdekében kevesebb alkalmazottal is beérik a jövőben.