Már szeptemberben átadhatják a befektetőknek a rákosrendezői területet

Magyarország és az Egyesült Arab Emírségek sokat profitált eddig is a kétoldalú együttműködésből, így a felek készen állnak a kapcsolataik további fejlesztésére – jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön Budapesten.

Szijjártó Péter: Magyarország továbbfejleszti az együttműködését az Egyesült Arab Emírségekkel / Forrás: Facebook / Szijjártó Péter

Szijjártó az Egyesült Arab Emírségek gazdasági miniszterével, Abdalláh bin Tuk ál-Marrival közös sajtótájékoztatóján hangsúlyozta, hogy a kétoldalú kereskedelmi forgalom tavaly 8 százalékkal bővült, és idén eddig a magyar újabb 18 százalékos emelkedést produkált, ami jól mutatja, hogy a hazai vállalatok piacra lépése egyre sikeresebb a közel-keleti országban. Kitért a rákosrendezői projektre is, amelynek keretében új negyed épül a Rákosrendező vasútállomás környékén.

„Új, modern, zöld, fenntartható városrész épül majd a rákosrendezői vasútállomás környékén,

ahol ma elhagyott, romos ipari terület éktelenkedik. Ezt a területet újjáélesztjük, visszaadjuk a budapestieknek, visszaadjuk a magyar embereknek. Összetett, sport-, turisztikai, lakossági, gazdasági, üzleti funkciókkal rendelkező, új, modern zöld városrész jön ott majd létre” – közölte. Hozzátette, az a cél, hogy az idén már

szeptemberben át tudják adni a területet a fejlesztőnek fejlesztésre alkalmas állapotban.

Szijjártó elmondta, abban is megegyeztek, hogy magasabb szintre léptetik a két ország kutatási, szakmai, oktatási és képzési együttműködését, valamint együtt fognak működni a nukleáris energiával szembeni negatív diszkrimináció ellen.

Több ezer milliárd forintba is kerül a Mini/Maxi-Dubaj

A külgazdasági és külügyminiszter korábban elmondta, hogy

a rákosrendezői projekt egy ötmilliárd eurós beruházás.

Ennek nyomán egy új városrész, egy új városnegyed valósul meg a Rákosrendező vasútállomás környékén,

új pályaudvar épülne, megépülne a ferihegyi gyorsvasút, amelyet ki tudnának adni koncesszióba, illetve meghosszabbítanák az M1-es metró vonalát.

Lázár János építési és közlekedési miniszter a projekt bejelentésekor közölte, hogy a beruházás a sajtóban Mini-Dubajként híresült el, de szerinte, ha megépül, csakis Maxi-Dubaj lehet. Hozzátette, hogy csak olyan épülhet, ami Budapest számára is elfogadható. Azt is mondta, hogy a beruházás komoly erőforrást igényel az államtól és a magánbefektetőtől is.

Az állam egymilliárd euróból (körülbelül 400 milliárd forintból) fejlesztené az itteni közlekedést, a területszennyezés kezelésére önmagában 20 milliárd forintot szánnak. A teljes fejlesztés bekerülése a 2500 milliárd forintos szintet biztosan eléri, de Lázár János arra is utalt, hogy