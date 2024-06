Itt vannak az MVM bombaüzletének részletei

Megállapodást kötött az MVM csoport szerdán az azerbajdzsáni állami tulajdonú Southern Gas Corridor CJSC-vel (SGC) az Azerbajdzsán területén lévő Shah Deniz tengeri földgáz- és kondenzátummező termelési megosztási megállapodás 5 százalékos részesedésének megszerzéséről.

Fotó: Branstetter Sándor / MTI

A magyar energiavállalat további 4 százalékos részesedés megvásárlásáról is megállapodott az Azerbaijan Gas Supply Company-ban (AGSC), a Shah Deniz gáz- és kondenzátummezőről termelt földgáz kizárólagos értékesítésére és szállítására létrehozott kereskedő társáságban. Az üzletkötést a honlapján jelentette be az MVM, miután korábban Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter is beszámolt róla.

A világ egyik legnagyobb földgázmezőjébe száll be az MVM

Az 1999-ben feltárt Shah Deniz a világ egyik legnagyobb földgázmezője, amely a Kaszpi-tenger mélytengeri talapzatán, Bakutól 70 kilométerre délkeletre található. A Shah Deniz egy nem társasági formában működő, jogi személyiséggel nem rendelkező partnerség, amelyet a mindenkori tulajdonosok megbízása alapján a BP üzemeltet.

A Shah Deniz évente körülbelül 29 milliárd köbméter földgázt és körülbelül 60 millió hordó kondenzátumot képes kitermelni.

A földgázmező igen jelentős szénhidrogén-tartalékokkal rendelkezik, és közel húsz éve stabilan és megbízhatóan termel. Több mint 218 milliárd köbméter földgázt és 371 millió hordó kondenzátumot termelt eddig ki a kezdetek óta.

A mélytengeri mezőről származó földgázt az AGSC kereskedőcég hosszú távú megállapodások alapján értékesíti és szállítja azeri, grúz, török és európai partnereknek csővezetékeken keresztül.

Igazi nagyágyúkkal működik együtt az MVM

Az MVM csoport a Shah Deniz gázmezőben történő részesedésszerzésével az SGC mellett olyan világvezető energetikai nagyvállalatokkal működik majd együtt, mint a partnerségben tulajdonosként részt vevő

BP (29,99 százalékos részesedés),

a Lukoil (19,99 százalék),

a TPAO (19 százalék) és a NICO (10 százalék).

A tranzakció teljes mértékben illeszkedik az diverzifikációs törekvéseihez, a nemzeti energiastratégiához és az MVM növekedési stratégiájához. A tranzakció zárása a zárási feltételek teljesülését követően, 2024 harmadik negyedévében várható.