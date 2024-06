Hétfőn kerül fel az otthonfelújítási program végleges felhívása az Energiaügyi Minisztérium (EM) honlapjára – jelentette be a kormányszóvivő csütörtökön a kormányinfón.

Otthonfelújítási program: napokon belül megjelenik a részletes felhívás – megvan, mikortól lehet pályázni / Fotó: Shutterstock

Vitályos Eszter az EM-ra hivatkozva arról számolt be, hogy június 17-én a végleges pályázati felhívás jelenik meg, ami azért is fontos, mert

ettől a naptól fogva tudnak előregisztrálni a kivitelezők,

akik közül majd választhatnak a beruházók az otthonfelújítási program kapcsán. Legalább ennyire érdemi információ, hogy megerősítést nyert, hogy a lakosság mikortól tud jelentkezni az otthonfelújítási programra: ez július 1. hétfő, tehát nagyjából két és fél hét múlva menyílik a pályázati lehetőség.

Még május végén jelentette be az EM és a Nemzetgazdasági Minisztérium, hogy a kormány június elején véglegesíti az otthonfelújítási program kiírását. Amikor még áprilisban a kormányzat meghirdette a kezdeményezést, úgy volt, hogy júniustól már a pályázat is elstartol. Ez azonban tehát átcsúszott júliusra, viszont így még szélesebb kör számára teremthetnek lehetőséget a támogatás igénybevételére. A későbbi indulás abból a szempontból is kedvező lehet, hogy több időt marad az érdeklődők számára a kölcsönigényléshez szükséges dokumentumok előkészítéséhez.

Mit az az otthonfelújítási program?

A kormány kamatmentes kölcsön és vissza nem térítendő támogatás kombinációjával ösztönzi az 1990 vége előtt épült családi házak energetikai korszerűsítését. Az európai uniós társfinanszírozású program jóvoltából legfeljebb 20-22 ezer lakóépületen valósulhatnak meg fejlesztések. A legalább 30 százalékos energiamegtakarítást eredményező beruházások révén a támogatott családok könnyebben tarthatják fogyasztásukat a rezsivédett sávhatár alatt.

A keretösszeg 108 milliárd forint.